Європейський центробанк продовжує тиск, щоб банки послабили зв’язки з росією — Finance.ua

Європейський центробанк продовжує тиск, щоб банки послабили зв’язки з росією Сьогодні 16:13 — Казна та Політика

Європейський центробанк продовжує тиск, щоб банки послабили зв’язки з росією

Європейський центральний банк (ЄЦБ) продовжує тиснути на банки, щоб вони послабили зв’язки з росією. Однак в установі розуміють, що банкам отримати схвалення від місцевої влади в рф, щоб вийти з бізнесу, нелегко.

Про це заявив голова наглядової ради ЄЦБ Андреа Енрія, передає Reuters.

«Ми продовжуємо тиснути на банки з метою скорочення обсягів їхньої діяльності і можливого виходу з ринку (рф. — Ред.)», — сказав Енрія.

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При цьому він визнав, що існують юридичні обмеження, і що для того, щоб вийти банкам із бізнесу, потрібно знайти відповідних покупців і отримати дозвіл від місцевої влади в росії, що не завжди легко.

Нагадаємо, Європейський центральний банк у четвер, 26 жовтня, залишив облікову ставку незмінною — на рівні 4,5%. AFP зазначає, що Європейський центральний банк уперше з липня 2022 року залишив облікову ставку незмінною.

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