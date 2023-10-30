Європейський центробанк продовжує тиск, щоб банки послабили зв’язки з росією — Finance.ua
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Європейський центробанк продовжує тиск, щоб банки послабили зв’язки з росією

Казна та Політика
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Європейський центробанк продовжує тиск, щоб банки послабили зв’язки з росією
Європейський центробанк продовжує тиск, щоб банки послабили зв’язки з росією
Європейський центральний банк (ЄЦБ) продовжує тиснути на банки, щоб вони послабили зв’язки з росією. Однак в установі розуміють, що банкам отримати схвалення від місцевої влади в рф, щоб вийти з бізнесу, нелегко.
Про це заявив голова наглядової ради ЄЦБ Андреа Енрія, передає Reuters.
«Ми продовжуємо тиснути на банки з метою скорочення обсягів їхньої діяльності і можливого виходу з ринку (рф. — Ред.)», — сказав Енрія.
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При цьому він визнав, що існують юридичні обмеження, і що для того, щоб вийти банкам із бізнесу, потрібно знайти відповідних покупців і отримати дозвіл від місцевої влади в росії, що не завжди легко.
Нагадаємо, Європейський центральний банк у четвер, 26 жовтня, залишив облікову ставку незмінною — на рівні 4,5%. AFP зазначає, що Європейський центральний банк уперше з липня 2022 року залишив облікову ставку незмінною.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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