Європейський центробанк вперше з липня 2022 року не змінив облікову ставку — Finance.ua
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Європейський центробанк вперше з липня 2022 року не змінив облікову ставку

Кредит&Депозит
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Європейський центробанк вперше з липня 2022 року не змінив облікову ставку
Європейський центробанк вперше з липня 2022 року не змінив облікову ставку
Європейський центральний банк (ЄЦБ) у четвер, 26 жовтня, залишив облікову ставку незмінною — на рівні 4,5%.
Про це йдеться у пресрелізі ЄЦБ.
«Рада керуючих сьогодні вирішила залишити три ключові процентні ставки ЄЦБ без змін. Отримана інформація загалом підтвердила попередню оцінку середньострокових прогнозів інфляції. Очікується, що інфляція залишатиметься високою упродовж тривалого часу, а внутрішній ціновий тиск залишається сильним. Водночас інфляція помітно знизилася у вересні, і більшість показників базової інфляції продовжує послаблюватися», — заявили в Банку.
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Зазначається, що Рада керуючих має намір забезпечити своєчасне повернення інфляції до середньострокової мети в 2%.
«Рада керуючих вважає, що ключові процентні ставки ЄЦБ перебувають на рівнях, які у разі підтримання впродовж досить тривалого часу зроблять значний внесок у досягнення цієї мети», — додали в ЄЦБ.
AFP зазначає, що Європейський центральний банк уперше з липня 2022 року залишив облікову ставку незмінною.
За матеріалами:
Укрінформ
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