Європейський автопром та ритейл планують масштабні звільнення — Finance.ua

Європейський автопром та ритейл планують масштабні звільнення Сьогодні 19:45 — Особисті фінанси

Німецький автопром продовжує демонструвати симптоми кризи, з якими бореться навіть через масові звільнення. У Франції про скорочення повідомив ритейлер Auchan.

Про це пише Euronews.

Конкуренція та фінансові негаразди змушують європейський бізнес скорочувати робочі місця та переводити виробництво за кордон. У Німеччині слідом за концерном Volkswagen, який планує безпрецедентну реструктуризацію та зупинку як мінімум трьох заводів, про майбутні масштабні звільнення повідомив і виробник запчастин Schaeffler — черговий приклад кризи в німецькому автопромі.

У сусідній Франції роботи ризикують позбутися співробітники мережі супермаркетів Auchan.

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Нагадаємо, «хороша зарплата» у найбільших столицях Європи залежить від таких факторів, як місце проживання, досвід, галузь і спосіб життя працівника. У Німеччині валова зарплата від 64 000 євро до 70 000 євро на рік вважається хорошою. Це приблизно від 3300 до 3600 євро чистими на місяць. У Великобританії хороша місячна чиста зарплата коливається від 2500 до 3300 фунтів стерлінгів — приблизно від 2962 до 3915 євро.

Середні зарплати в Європі суттєво вищі за українські. Тож, зовсім не дивно, що достатня кількість українців виїжджає до Європи на підробіток, а з початком повномасштабного вторгнення ця тенденція набула ще більшого значення. Дуже багато українців взагалі вже встигли від лютого 2022 року влаштуватися в Європі та знайти там роботу.

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