Європейські уряди занепокоєні залежністю від американських технологій — NYT Сьогодні 02:21 — Технології&Авто

Санкції США проти головного прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) призвели до обговорень у ЄС щодо пошуку альтернатив американським IT-послугам.

Про це повідомляє The New York Times.

У лютому 2025 року президент США Дональд Трамп наклав санкції на прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана через рішення видати ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Внаслідок цього Microsoft, яка забезпечувала суд своїми хмарними сервісами, заблокувала електронну пошту Хана. Це викликало серйозне занепокоєння серед європейських політиків.

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Деякі співробітники суду вже перейшли на альтернативні поштові сервіси, як-от Proton зі Швейцарії. Водночас Microsoft заявила, що вже внесла зміни до політик, щоб краще захищати клієнтів у подібних геополітичних ситуаціях. Наприклад, коли США нещодавно ввели санкції проти чотирьох суддів МКС, їхні акаунти не були заблоковані.

CEO Microsoft Сатья Наделла визнав, що інцидент Каріма Хана «підлив масла у вогонь» загальної недовіри між США та Європою. Під час візиту до Нідерландів він презентував «суверенні рішення» для європейських клієнтів — набір інструментів, орієнтованих на локальне зберігання даних і юридичний захист.

Уряди кількох країн ЄС вже розпочали пошук альтернатив. Данія тестує заміну Microsoft Office, Німеччина — поступово відмовляється від сервісів компанії в регіоні Шлезвіг-Гольштейн, а Єврокомісія інвестує мільярди євро в розвиток локальних центрів обробки даних та штучного інтелекту.

Експерти вважають, що такі інциденти можуть призвести до перегляду принципів співпраці з американськими ІТ-компаніями в ключових галузях: хмарні обчислення, кібербезпека та держуправління.

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