Європейські уряди занепокоєні залежністю від американських технологій — NYT — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Європейські уряди занепокоєні залежністю від американських технологій — NYT

Технології&Авто
24
Санкції США проти головного прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) призвели до обговорень у ЄС щодо пошуку альтернатив американським IT-послугам.
Про це повідомляє The New York Times.
У лютому 2025 року президент США Дональд Трамп наклав санкції на прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана через рішення видати ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Внаслідок цього Microsoft, яка забезпечувала суд своїми хмарними сервісами, заблокувала електронну пошту Хана. Це викликало серйозне занепокоєння серед європейських політиків.
Читайте також
Деякі співробітники суду вже перейшли на альтернативні поштові сервіси, як-от Proton зі Швейцарії. Водночас Microsoft заявила, що вже внесла зміни до політик, щоб краще захищати клієнтів у подібних геополітичних ситуаціях. Наприклад, коли США нещодавно ввели санкції проти чотирьох суддів МКС, їхні акаунти не були заблоковані.
CEO Microsoft Сатья Наделла визнав, що інцидент Каріма Хана «підлив масла у вогонь» загальної недовіри між США та Європою. Під час візиту до Нідерландів він презентував «суверенні рішення» для європейських клієнтів — набір інструментів, орієнтованих на локальне зберігання даних і юридичний захист.
Читайте також
Уряди кількох країн ЄС вже розпочали пошук альтернатив. Данія тестує заміну Microsoft Office, Німеччина — поступово відмовляється від сервісів компанії в регіоні Шлезвіг-Гольштейн, а Єврокомісія інвестує мільярди євро в розвиток локальних центрів обробки даних та штучного інтелекту.
Експерти вважають, що такі інциденти можуть призвести до перегляду принципів співпраці з американськими ІТ-компаніями в ключових галузях: хмарні обчислення, кібербезпека та держуправління.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems