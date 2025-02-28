Макрон закликав Європу позбутися «щасливої васальної залежності від США» — Finance.ua

Макрон закликав Європу позбутися «щасливої васальної залежності від США» Сьогодні 14:34

Європа має «заново відкрити для себе смак до ризику, амбіцій і влади» перед обличчям непередбачуваності Сполучених Штатів за часів Дональда Трампа. Європа має бути більш незалежною як у питанні України, так і в питанні митних зборів.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє BFMTV

Під час дводенного державного візиту до Португалії Еммануель Макрон закликав європейців бути «більш згуртованими і сильними, ніж будь-коли» і відмовитися від «щасливої васальної залежності від США».

Згідно із заявою Єлисейського палацу, ця офіційна поїздка в країну, перша за понад чверть століття, здійснена главою французької держави, була покликана «відзначити глибину і щільність зв’язків» між двома країнами.

Однак Макрон скористався можливістю, щоб донести своє послання до європейців, закликавши їх «заново відкрити для себе смак до ризику, амбіцій і влади» перед обличчям непередбачуваності Сполучених Штатів за часів Дональда Трампа як у питанні України, так і в питанні митних зборів.

«Я бачу, як багато людей у нашій Європі кажуть: „Нам доведеться бути люб’язними з американцями, це мине, нам доведеться гнути спини“», — заявив він.

Але «відповідь не в підпорядкуванні» і «я не в щасливій васальній залежності», додав президент Франції.

Навпаки, «європейці можуть бути переконані в одному: їм потрібно бути єдиними і сильними більше, ніж будь-коли», і для цього «ми обов’язково повинні зробити дуже глибокий вибір (…) у технологічних, промислових і оборонних питаннях», — заявив Макрон.

Нагадаємо, Макрон цього тижня відвідав США і зустрівся з Трампом. Після своєї поїздки він провів брифінг для лідерів країн Євросоюзу. «Після моїх обговорень із президентом Трампом у Вашингтоні та під час підготовки до Європейської ради 6 березня ми підтвердили нашу прихильність до спільної роботи зі створення умов для міцного і надійного миру в Україні та безпеки Європи», — зазначив президент Франції.

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