Макрон закликав Європу позбутися «щасливої васальної залежності від США» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Макрон закликав Європу позбутися «щасливої васальної залежності від США»

84
Європа має «заново відкрити для себе смак до ризику, амбіцій і влади» перед обличчям непередбачуваності Сполучених Штатів за часів Дональда Трампа. Європа має бути більш незалежною як у питанні України, так і в питанні митних зборів.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє BFMTV.
Під час дводенного державного візиту до Португалії Еммануель Макрон закликав європейців бути «більш згуртованими і сильними, ніж будь-коли» і відмовитися від «щасливої васальної залежності від США».
Згідно із заявою Єлисейського палацу, ця офіційна поїздка в країну, перша за понад чверть століття, здійснена главою французької держави, була покликана «відзначити глибину і щільність зв’язків» між двома країнами.
Однак Макрон скористався можливістю, щоб донести своє послання до європейців, закликавши їх «заново відкрити для себе смак до ризику, амбіцій і влади» перед обличчям непередбачуваності Сполучених Штатів за часів Дональда Трампа як у питанні України, так і в питанні митних зборів.
«Я бачу, як багато людей у нашій Європі кажуть: „Нам доведеться бути люб’язними з американцями, це мине, нам доведеться гнути спини“», — заявив він.
Але «відповідь не в підпорядкуванні» і «я не в щасливій васальній залежності», додав президент Франції.
Навпаки, «європейці можуть бути переконані в одному: їм потрібно бути єдиними і сильними більше, ніж будь-коли», і для цього «ми обов’язково повинні зробити дуже глибокий вибір (…) у технологічних, промислових і оборонних питаннях», — заявив Макрон.
Нагадаємо, Макрон цього тижня відвідав США і зустрівся з Трампом. Після своєї поїздки він провів брифінг для лідерів країн Євросоюзу. «Після моїх обговорень із президентом Трампом у Вашингтоні та під час підготовки до Європейської ради 6 березня ми підтвердили нашу прихильність до спільної роботи зі створення умов для міцного і надійного миру в Україні та безпеки Європи», — зазначив президент Франції.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.