Європейські ритейлери економлять електроенергію та готуються скоротити години роботи взимку — Finance.ua

Європейські ритейлери економлять електроенергію та готуються скоротити години роботи взимку Вчора 02:47 — Енергетика

Європейські ритейлери економлять електроенергію та готуються скоротити години роботи взимку

Європейські ритейлери через зростання рахунків за електроенергію почали економити на освітленні вітрин та реклами, а також розглядають можливість скорочення годин роботи магазинів взимку.

Про це пише Reuters

Австрійська філія багатонаціональної роздрібної мережі SPAR Group скорочує години освітлення для реклами на вітринах та за межами своїх більш ніж 1500 магазинів по всій країні. Цей крок скоротить споживання енергії ритейлером на 1 млн кВтг на рік, скільки грошей це заощадить — не відомо.

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Минулого місяця глава найбільшого у Франції продовольчого ритейлера Leclerc попередив, що може скоротити години роботи своїх магазинів, щоб упоратися з нестачею електроенергії.

Французький оператор супермаркетів Carrefour нещодавно підписав з національним оператором енергосистеми RTE домовленість про скорочення споживання електроенергії у своїх магазинах у періоди високого попиту.

Деякі роздрібні продавці, у тому числі бельгійські Colruyt та Ahold, можуть бути частково захищені від потенційних збоїв та більш високих витрат завдяки вже існуючим програмам, які економлять електроенергію.

З початку російського вторгнення від енергомережі відключилося 6,5 млн українських споживачів. Згодом ЄС дозволив Україні вдвічі збільшити експорт електроенергії на європейський ринок з 30 липня. Наприкінці липня пропускна спроможність міжсистемного зʼєднання енергомереж України та Румунії зі Словаччиною збільшилася зі 100 МВт до 250 МВт, повідомляв The Atlantic Council.

Завдяки імпорту дешевої української електроенергії, споживачі з Центральної та Східної Європи, можливо, вже до кінця року почнуть платити за електроенергію менше. Через війну з росією спотові ціни на електрику в Україні зараз у рази нижчі, ніж на сусідніх ринках. Наприклад, спотова ціна в Україні 30 липня становила €71 за МВтч, а в Румунії — €494 за МВтч. Експорт дешевої української електроенергії позначиться на ринку ЄС не відразу: пропускна спроможність міжсистемних зʼєднань наразі мала. Проте вже цієї зими, коли вона збільшиться до 1,5 ГВт (з Угорщиною, Румунією та Словаччиною), а також до 1 ГВт із Польщею за окремою лінією, ефект стане відчутним.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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