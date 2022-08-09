Ціна електроенергії в Україні в 5 разів нижча, ніж у східній Європі — "Оператор ринку" — Finance.ua
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Ціна електроенергії в Україні в 5 разів нижча, ніж у східній Європі — "Оператор ринку"

Енергетика
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Ціна електроенергії в Україні в 5 разів нижча, ніж у східній Європі — "Оператор ринку"
Ціна електроенергії в Україні в 5 разів нижча, ніж у східній Європі — "Оператор ринку"
Середня вартість електроенергії на біржах в країнах Східної Європи в 5 разів перевищує ціну на електроенергію в Україні.
Про це повідомляє Telegram державне підприємство «Оператор ринку».
В Україні, за даними держпідприємства, оптова ціна на електроенергію складає 77 євро за 1 МВт.годину.
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Водночас в сусідніх Словаччині та Угорщині ціни на електроенергію досягають 360 євро за 1 МВт.год, тобто на 368% вище, ніж в Україні.
Схожа ситуація в Польщі та Румунії, де ціни електроенергії сягають 353 та 361 євро за 1 МВт.годину, станом на 9 серпня.
Загалом за даними Європейської комісії станом на кінець I кварталу 2022 року, в Україні залишалися найнижчі ціни на електроенергію на всьому європейському континенті.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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