План ЄС зі скорочення використання газу на 15% набув чинності — Finance.ua

План ЄС зі скорочення використання газу на 15% набув чинності
У вівторок 9 серпня почав діяти план ЄС щодо скорочення споживання газу в усьому Євросоюзі на 15%, щоб упоратися з газовою кризою через війну росії.
Про це повідомляє «Європейська правда».
Постанова ЄС, яка закріплює план, була опублікована в понеділок в Офіційному журналі ЄС. Постанова набуває чинності наступного дня після публікації.
«З огляду на безпосередню загрозу безпеці газопостачання, викликану російською військовою агресією проти України, ця постанова має набути чинності терміново», — йдеться у повідомленні.
Рішення погоджено 27 країнами ЄС два тижні тому з метою, щоб Євросоюз міг збільшити запаси газу напередодні очікувано суворої зими.
У постанові сказано, що країни ЄС мають докласти всіх зусиль для скорочення споживання газу не менше ніж на 15% у період із серпня до березня наступного року.
Для деяких країн ЄС були зроблені винятки, а саме скорочення попиту є «добровільним».
Однак, постанова передбачає можливість для Ради ЄС ініціювати попередження про безпеку постачання, після якого скорочення попиту на газ стане обов’язковим.
Довідка Finance.ua:
- президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Європа має бути готова до найгіршого сценарію з російським газом цієї зими.
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