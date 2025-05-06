Європейські кіновиробники прокоментували рішення Трампа запровадити мита у 100% на іноземні фільми — Finance.ua
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Європейські кіновиробники прокоментували рішення Трампа запровадити мита у 100% на іноземні фільми

Світ
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Європейські кіновиробники прокоментували рішення Трампа запровадити мита у 100% на іноземні фільми
Європейські кіновиробники прокоментували рішення Трампа запровадити мита у 100% на іноземні фільми
Рішення Дональда Трампа запровадити мита у 100% на кіно, вироблене в інших країнах, спричинило хвилю критики та стурбованості у світовій кіноіндустрії. Продюсери з Німеччини, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії назвали ініціативу «божевільною» та «позбавленою логіки», вказуючи на її потенційно руйнівний вплив на незалежних дистриб’юторів та міжнародну співпрацю.
Про це пише Deadline.
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На думку представників індустрії, така політика може унеможливити виробництво малобюджетних проєктів. Ба більше, це здатне серйозно вдарити по стримінгових платформах, які будують бізнес на міжнародному контенті.
Експерти підкреслюють, що провідні франшизи, наприклад, «Аватар» та «Місія неможлива», знімають за кордоном. Більш за те, задумане Трампом може призвести до різкого скорочення робочих місць та загальних обсягів виробництва.
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«Усі, хто радіє, що це нібито принесе робочі місця в США, повинні зрозуміти — це матиме зворотний ефект. Мало- і середньобюджетні проєкти стане неможливо знімати, і це призведе до втрати безлічі робочих місць — від асистентів продюсера до сценаристів й спеціалістів із постпродакшену. Крім того, зменшиться обсяг великобюджетного контенту, адже студії не зможуть знімати так багато через зростання витрат», — зазначив в коментарі виданню один з «ветеранів» кіноіндустрії США, який побажав не розкривати своє ім’я.
Проте деякі представники індустрії сумніваються в реалізованості таких заходів та наголошують, що «не можна диктувати творчим людям, які історії вони можуть розповідати». Багато хто вважає, що ця заява Трампа — не більше ніж черговий імпульсивний крок, не підкріплений довгостроковим планом.
За матеріалами:
Українські Новини
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