Європейські банки показали найвищий дохід від торгівлі акціями за більш як десятиліття — Finance.ua

Європейські банки показали найвищий дохід від торгівлі акціями за більш як десятиліття Сьогодні 10:15 — Фондовий ринок

Європейські банки показали найвищий дохід від торгівлі акціями за більш як десятиліття

За останні тижні UBS, BNP Paribas, Société Générale, Barclays і Deutsche Bank повідомили про сукупний прибуток від торгівлі акціями та інструментами з фіксованим доходом у розмірі €13 млрд в період з січня по березень, що є найвищим сукупним квартальним показником для пʼяти кредиторів.

Про це пише Financial Times 5 травня.

Трейдери найбільших інвестиційних банків Європи отримали найвищий квартальний виторг як мінімум за десятиліття після того, як викликана президентом США Дональдом Трампом волатильність на фінансових ринках спровокувала сплеск активності по обидва боки Атлантики. Для порівняння за перші три місяці року пʼять найбільших банків Волл-стріт отримали майже $37 млрд сукупної торгової виручки.

Перший квартал 2025 продемонстрував рекордні результати в ринкових підрозділах UBS і BNP Paribas. Торгові доходи швейцарського кредитора підскочили майже на третину до $2,5 млрд (€2,3 млрд) порівняно з тим же періодом роком раніше, тоді як найбільший банк Франції зафіксував історичний максимум €2,8 млрд торгових доходів за квартал.

Deutsche Bank, який більше не займається торгівлею акціями, і Barclays повідомили про зростання торгівлі облігаціями з фіксованим доходом, валютами на 17% і 21% відповідно в порівнянні з першим кварталом 2024 року.

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Торгові результати SocGen були зумовлені її операціями з акціями, виручка від яких зросла більш ніж на одну пʼяту порівняно з попереднім роком до €1,06 млрд, тоді як її підрозділ з операцій з інструментами з фіксованим доходом зафіксував невеликий спад.

До останнього кварталу перші три місяці 2022 року утримували корону як квартал із найвищими торговими доходами для європейських банків принаймні з 2015 року, при цьому пʼять банків за цей період отримали сукупний дохід у розмірі €12,8 млрд.

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Генеральний директор UBS Серджіо Ермотті минулого тижня заявив, що швейцарський кредитор зіткнувся з «величезним сплеском активності клієнтів та волатильності» на початку другого кварталу після того, як 2 квітня Трамп оголосив про введення низки «взаємних» мит, що спровокувало розпродаж.

«У деякі дні обсяги торгів перевищували пікові значення періоду COVID приблизно на 30%», — сказав він.

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