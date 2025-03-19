Українські акції та євробонди знову втратили в ціні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українські акції та євробонди знову втратили в ціні

Фондовий ринок
47
Українські акції та євробонди знову втратили в ціні
Українські акції та євробонди знову втратили в ціні
Котирування українських акцій на Варшавській та Лондонській фондових біржах (WSE) після суттєвого зростання у понеділок та вівторок, у середу падають після повідомлень про результати другої розмови президента США Дональда Трампа із володимиром путіним: за загальних позитивних слів щодо прогресу у перемовинах домовленість про припинення вогню не була досягнута.
Згідно з даними WSE, станом на 12:10 за Києвом акції агрохолдингу «Агротон» із землею біля фронту подешевшали на 8,01%, Milkiland — на 7,33%, Coal Energy із зупиненими через війну шахтами — на 7,30%, KSG-Agro — на 4,62%, найбільшого у країні виробника цукру «Астарти» — на 2,29%, найбільшого у світі експортера олії «Кернел» — на 2,36%.
Лише акції агрохолдингу ІМК показали зростання на 4,17%.
Читайте також
На Лондонській біржі, де нема такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій найбільшого українського виробника курятини — агрохолдингу МХП з ранку середи знизився на 2,16%, тоді як акцій гірничо-рудної компанії Ferrexpo — на 12,01% (щоправда компанія в цей день випустила ще й річний звіт із зростанням збитків та повідомлення про ініціювання міжнародного арбітражу з Україною через 49% акцій Полтавського ГЗК).
Котирування суверенних українських єврооблігацій, за даними Франкфуртської фондової біржи, впали у середу на 1,3−2,6%, а ВВП-варанти подешевшали на 0,25%.
multi — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація: від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну. Завантажити можна за посиланням.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems