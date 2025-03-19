Українські акції та євробонди знову втратили в ціні — Finance.ua

Українські акції та євробонди знову втратили в ціні Сьогодні 15:46 — Фондовий ринок

Українські акції та євробонди знову втратили в ціні

Котирування українських акцій на Варшавській та Лондонській фондових біржах (WSE) після суттєвого зростання у понеділок та вівторок, у середу падають після повідомлень про результати другої розмови президента США Дональда Трампа із володимиром путіним: за загальних позитивних слів щодо прогресу у перемовинах домовленість про припинення вогню не була досягнута.

Згідно з даними WSE, станом на 12:10 за Києвом акції агрохолдингу «Агротон» із землею біля фронту подешевшали на 8,01%, Milkiland — на 7,33%, Coal Energy із зупиненими через війну шахтами — на 7,30%, KSG-Agro — на 4,62%, найбільшого у країні виробника цукру «Астарти» — на 2,29%, найбільшого у світі експортера олії «Кернел» — на 2,36%.

Лише акції агрохолдингу ІМК показали зростання на 4,17%.

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На Лондонській біржі, де нема такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій найбільшого українського виробника курятини — агрохолдингу МХП з ранку середи знизився на 2,16%, тоді як акцій гірничо-рудної компанії Ferrexpo — на 12,01% (щоправда компанія в цей день випустила ще й річний звіт із зростанням збитків та повідомлення про ініціювання міжнародного арбітражу з Україною через 49% акцій Полтавського ГЗК).

Котирування суверенних українських єврооблігацій, за даними Франкфуртської фондової біржи, впали у середу на 1,3−2,6%, а ВВП-варанти подешевшали на 0,25%.

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