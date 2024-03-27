Європейська столиця продовжила безплатний проїзд для українців — Finance.ua

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Європейська столиця продовжила безплатний проїзд для українців

Світ
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Європейська столиця продовжила безплатний проїзд для українців
Європейська столиця продовжила безплатний проїзд для українців
У столиці Угорщини продовжили безкоштовний проїзд для українських біженців. Їздити громадським транспортом Будапешта без оплати можна буде до 30 вересня 2024 року.
Не діятиме пільга лише на деяких маршрутах, повідомляє Будапештський транспортний центр.
Безкоштовний проїзд для українських біженців у Будапешті запровадили з 4 березня 2022 року. Цього року пільгу вкотре продовжили — до 30 вересня 2024 року.
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Але з 1 квітня 2024 року можливість безкоштовного проїзду для українських біженців не поширюватиметься на ділянку приміських «блакитних» автобусів і електрички HÉV в межах Будапешта.
Скористатися безплатним проїздом можна, як і раніше, пред’явивши український документ, за яким можна ідентифікувати особу. Зокрема, один із таких:
  • паспорт;
  • посвідчення особи;
  • посвідка на проживання;
  • студентський квиток іноземних студентів, які навчаються в Україні;
  • будь-який інший документ з української адреси проживання для інших іноземних громадян.
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Із цими документами можна безкоштовно їздити усім транспортом Будапешта, крім:
  • експресу 100E до аеропорту;
  • фунікулера до Будайської фортеці;
  • екскурсійних рейсів;
  • катерів.
Транспортна компанія Будапешта просить своїх пасажирів надавати допомогу біженцям із України, що подорожують громадським транспортом у місті.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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