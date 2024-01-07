Де можна скористатися безоплатним проїздом в Європі — Finance.ua

Де можна скористатися безоплатним проїздом в Європі Сьогодні 13:34 — Особисті фінанси

Де можна скористатися безоплатним проїздом в Європі

Місто Монпельє у Франції запроваджує безкоштовний громадський транспорт для всіх жителів. Захід, оголошений у лютому 2023 року, набув чинності в Монпельє.

З 21 грудня всі жителі муніципалітету Монпельє у Франції можуть користуватися безкоштовним громадським транспортом.

Перехід на безкоштовний громадський транспорт для мешканців відбувався поступово. У 2020 році громадський транспорт став безкоштовним у вихідні дні, а у вересні 2021 року — в будь-який день тижня для людей старше 65 років або молодше 18 років. Гостям міста і туристам все одно доведеться платити 1,6 євро за поїздку, а жителі можуть їздити безкоштовно.

Згідно зі звітом регіонального офісу аудиту, безкоштовний громадський транспорт в Монпельє коштує бюджету 42 мільйони євро на рік. Однак мер каже, що реалізація проекту коштуватиме лише 29 мільйонів євро на рік, приблизно 5% поточного бюджету мегаполіса. Також у Монпельє ліквідують квиткові автомати, завдяки чому хочуть зекономити 1,5 мільйона євро.

Трамваї та автобуси також безкоштовні у французьких муніципалітетах Нант, Дюнкерк та інших. А Монпельє став першим великим містом Франції, яке пропонує безкоштовний громадський транспорт.

В яких ще містах Європи транспорт безкоштовний

Після референдуму 2013 року жителі Таллінна, столиці Естонії, переважною більшістю проголосували за безкоштовний громадський транспорт. Врешті безкоштовний міський транспорт функціонує в місті без серйозних збоїв уже майже десять років. Хоча деякі аналітики кажуть, що це не призвело до зменшення кількості приватних автомобілів на вулицях.

У французькому місті Дюнкерк впровадження для містян безкоштовних автобусів і трамваїв справді призвело до зменшення трафіку. З 2018 року мешканці міста можуть їздити у громадському транспорті безкоштовно.

Дослідження, проведене через кілька місяців після запровадження ініціативи, показало: місцеві жителі вже не охоче їздять на власних авто. Більше половини опитаних сказали, що регулярно їздять на автобусах. Близько 5% навіть відзначили, що наявність безкоштовних автобусів допомогла переконати їх продати свій автомобіль або не купувати другий.

Місто Обань (також у Франції) стало першовідкривачем у впровадженні першої мережі безкоштовного транаспорту у світі. Громадський транспорт тут безкоштовний з 2009 року. Спочатку ініціатива розглядалася як простий тест, але мала великий успіх. Через три роки містом щодня їздило на 5000 автомобілів (на 10%) менше, ніж раніше. Популярність громадського транспорту також зросла на 235%.

Кашкайш (Cascais) поки що є єдиним муніципалітетом у Португалії з безкоштовним проїздом у громадському транспорті. І задоволений результатами.

Муніципалітет Лівіньо в італійських Альпах пропонує безкоштовний громадський транспорт безкоштовний з 7:30 ранку до 20:00 вечора.

Багато людей зраділи б, якби Амстердам запровадив повністю безкоштовну мережу громадського транспорту. Цього ще не зробили, однак міські пороми, які курсують по каналах міста, безкоштовні для велосипедистів і водіїв мопедів.

Самоков — місто в Болгарії з населенням близько 27 000 жителів, розташоване біля підніжжя гір Рила на шляху до відомого гірськолижного курорту Боровець. Спочатку ініціативу з безкоштовного транспорту розраховували лише на місцевих мешканців, але через два роки після запуску громадський транспорт став безкоштовним для всіх.

Веленє - шосте за величиною містом у Словенії. У міста є план — стати кліматично нейтральним і розумним містом до 2030 року. У Веленє є мережа безкоштовних жовтих автобусів. Особливою локацію також робить однойменне озеро, найглибше в країні. Туди можна дістатися автобусом безкоштовно.

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