У європейській столиці скасовують пільговий проїзд для українців — Finance.ua

У європейській столиці скасовують пільговий проїзд для українців
Пільговий проїзд для українських біженців у транспорті Праги діятиме тільки до 30 вересня. Із 1 жовтня проїзні квитки доведеться купувати за стандартними тарифами.
Про це пише proukrainu.blesk.cz.
Вартість проїзних квитків на міський транспорт:
- місяць (30 днів) — 550 чеських крон (885 грн);
- квартал (90 днів) — 1 480 чеських крон (2383 грн);
- рік (365 днів) — 3 650 чеських крон (5877 грн).
Водночас є чимало пільг на проїзд для людей вразливих категорій, якими можуть скористатися українці з тимчасовим захистом. Наприклад:
- діти до 6 років у супроводі старшого — безкоштовно;
- діти 6−15 років — безкоштовно у Празі та за 50% вартості проїзду у регіоні;
- діти 15−18 років та студенти 18−26 років — пільговий проїзд у Празі та 50% вартості - у регіоні;
- пенсіонери 60−65 років — пільговий проїзд у Празі;
- пенсіонери від 65 років — безкоштовний проїзд у Празі, знижка 50% у регіоні.
- люди з інвалідністю — у Празі проїзд безкоштовний за виключенням поїздів, у регіоні знижка 75%.
Також пільги на транспорт отримують люди у матеріальній скруті, але до цієї категорії українці із тимчасовим захистом не входять.
Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду 🧐
Поділитися новиною