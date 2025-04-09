Європейська авіакомпанія хоче вийти на біржу — Bloomberg — Finance.ua
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Європейська авіакомпанія хоче вийти на біржу — Bloomberg

Фондовий ринок
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Європейська авіакомпанія хоче вийти на біржу — Bloomberg
Європейська авіакомпанія хоче вийти на біржу — Bloomberg
Латвія звернулася до сусідніх країн з проханням інвестувати в Air Baltic Corp AS після того, як державна авіакомпанія звільнила свого генерального директора напередодні планів щодо первинного публічного розміщення акцій.
Про це пише Bloomberg.
«У вересні авіакомпанія заявила, що продаж акцій, який вже давно готується, може принести до 300 мільйонів євро (332 мільйони доларів), — йдеться в публікації. — Над цим проєктом працював генеральний директор Мартін Гаусс, але цього тижня компанія повідомила, що він йде у відставку після вотуму недовіри з боку латвійського уряду».
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Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня заявила, що очікує від Міністерства транспорту нової стратегії для авіакомпанії та перегляду витрат.
«Я також звернулася до урядів Естонії та Литви, щоб вони розглянули потенційну зацікавленість в інвестуванні в авіакомпанію, — сказала вона. — Якою буде їхня відповідь, я не знаю, але я звернулася до них на політичному рівні».
Латвійська авіакомпанія, яка також нещодавно змінила правління, прагне отримати лістинг в Ризі і, можливо, в Лондоні вже в другому кварталі, повідомляло в березні агентство Bloomberg.
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Латвія обмежена правилами Європейського Союзу в наданні допомоги Air Baltic, окрім купівлі акцій в рамках IPO разом з іншими інвесторами, сказала Сіліня.
«Раніше цього року Deutsche Lufthansa AG погодилася придбати конвертовані акції, що представляє 10% акцій Air Baltic, за 14 млн євро, — йдеться в публікації. — Очікується, що угода буде закрита в другому кварталі. Lufthansa зможе обміняти свої акції на звичайні акції під час будь-якого IPO».
За матеріалами:
НВ
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