AirBaltic хочуть стати першими, хто полетить з країн Балтії до Києва — Finance.ua

AirBaltic хочуть стати першими, хто полетить з країн Балтії до Києва Сьогодні 18:33 — Фондовий ринок

AirBaltic хочуть стати першими, хто полетить з країн Балтії до Києва

Латвійська національна авіакомпанія AirBaltic хоче стати першою, що виконуватиме рейси з усіх трьох країн Балтії до Києва після того, як польоти в Україну буде відновлено.

Про це розповів гендиректор авіакомпанії Мартін Гаус, пише мовник LRT , передає «Європейська правда».

Гаус заявив, що AirBaltic готова додати Київ та Львів до своєї маршрутної мережі, як тільки буде відкрито повітряний простір.

«Ми прагнемо стати першою авіакомпанією, яка виконуватиме рейси з країн Балтії до Києва. Наша команда була в Києві, і ми провели переговори з урядом та аеропортом „Бориспіль“ про відкриття маршруту», — заявив він.

За словами гендиректора авіакомпанії, рейси будуть виконуватися з аеропортів балтійських столиць, тоді як раніше тільки з Риги. Крім того, за його словами, якщо все піде за планом, з відкриттям повітряного простору мандрівники зможуть літати зі столиці Латвії до Львова.

«Ми плануємо використовувати Ригу як хаб. Звідти польоти будуть ще більш інтенсивними. У перший же день польотів мандрівники з балтійських столиць зможуть літати до Києва і назад, а з Риги — до Львова», — поділився Гаус.

Також він висловив сподівання, що повітряний простір України відкриється найближчим часом.

«Я сподіваюся, що це (припинення вогню і відкриття повітряного простору. — Ред.) станеться найближчим часом. Мир необхідний для відновлення України. І ми готові зробити свій внесок у цей процес відновлення», — додав він.

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Як відомо, Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого 2022 року.

Державіаційна служба України розглядає можливість поетапного і часткового відкриття повітряного простору для цивільної авіації, а першим містом з працюючим аеропортом може стати Львів.

4 лютого писали, що авіакомпанія Ryanair розробляє плани відновлення польотів в Україну на тлі сподівань на те, що президент США Дональд Трамп допоможе завершити війну з Росією.

12 лютого стало відомо, що авіакомпанія Wizz Air хоче відновити польоти в Україну протягом шести тижнів після оголошення про припинення вогню з росією.

Економічна Правда За матеріалами:

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