Європарламент схвально оцінив заявку Болгарії на перехід на євро — Finance.ua

Європарламент схвально оцінив заявку Болгарії на перехід на євро
Депутати Європарламенту у вівторок схвально оцінили заявку Болгарії на перехід на євро та її приєднання до єврозони з 1 січня 2026 року.
Доповідь про відповідність Болгарії усім необхідним критеріям була підтримана на пленарному засіданні в Страсбурзі 531 голосом, 69 депутатів висловились «проти», 79 утрималися.
«Це голосування посилає чіткий сигнал: Болгарія готова приєднатися до єврозони. Всі критерії були виконані, і цей крок знаменує собою ключову віху на шляху до повної європейської інтеграції Болгарії — як для країни, так і для її громадян», — заявила доповідачка Єва Майдел.
Висновок парламенту буде передано країнам-членам єврозони, які, як очікується, вже сьогодні нададуть Болгарії остаточний дозвіл на вступ.
Читайте також
Після цього підтвердження Болгарія стане 21 членом єврозони. Останньою країною, яка приєдналася до неї, була Хорватія у 2023 році.
Наприкінці червня Єврогрупа — об’єднання міністрів фінансів країн єврозони — підтримала рекомендацію щодо переходу Болгарії на євро. Міністри погодилися з позитивною оцінкою, наданою Європейською комісією та Європейським центральним банком у їхніх звітах.
Поділитися новиною