Європарламент схвально оцінив заявку Болгарії на перехід на євро — Finance.ua

Європарламент схвально оцінив заявку Болгарії на перехід на євро Сьогодні 06:17 — Світ

Європарламент схвально оцінив заявку Болгарії на перехід на євро

Депутати Європарламенту у вівторок схвально оцінили заявку Болгарії на перехід на євро та її приєднання до єврозони з 1 січня 2026 року.

Доповідь про відповідність Болгарії усім необхідним критеріям була підтримана на пленарному засіданні в Страсбурзі 531 голосом, 69 депутатів висловились «проти», 79 утрималися.

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«Це голосування посилає чіткий сигнал: Болгарія готова приєднатися до єврозони. Всі критерії були виконані, і цей крок знаменує собою ключову віху на шляху до повної європейської інтеграції Болгарії — як для країни, так і для її громадян», — заявила доповідачка Єва Майдел.

Висновок парламенту буде передано країнам-членам єврозони, які, як очікується, вже сьогодні нададуть Болгарії остаточний дозвіл на вступ.

Після цього підтвердження Болгарія стане 21 членом єврозони. Останньою країною, яка приєдналася до неї, була Хорватія у 2023 році.

Наприкінці червня Єврогрупа — об’єднання міністрів фінансів країн єврозони — підтримала рекомендацію щодо переходу Болгарії на євро. Міністри погодилися з позитивною оцінкою, наданою Європейською комісією та Європейським центральним банком у їхніх звітах.

Укрінформ За матеріалами:

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