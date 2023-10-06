«Європа не може замінити США»: Боррель закликав змінити рішення про підтримку України — Finance.ua

«Європа не може замінити США»: Боррель закликав змінити рішення про підтримку України
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель висловив сподівання, що США переглянуть своє рішення щодо допомоги Україні та продовжать надавати підтримку у війні проти росії.
Про це Боррель сказав, прибувши на саміт Європейської політичної спільноти в Іспанії.
Боррель назвав рішення США не включати підтримку України в угоду про тимчасове фінансування поганою новиною і висловив сподівання, що це не остаточна позиція Сполучених Штатів.
«Україна потребує підтримки ЄС, і ми певні, що матимемо її, і ми підвищимо її, але також (Україна потребує) і допомоги США. Я сподіваюсь, українці сподіваються, і я думаю, що кожен, хто не хоче, аби путін виграв цю війну, має шукати шляхи, аби США переглянули це питання і продовжили підтримувати Україну», — заявив Боррель.
Водночас він наголосив, що «Європа не може замінити США» у питанні підтримки України, хоча планує розширити допомогу.
«Європа збільшує свою підтримку. На столі - пропозиція на 50 млрд євро з цивільного та економічного боку і на 20 млрд євро — з військового боку», — сказав Боррель.
Нагадаємо, минулого тижня Палата представників США вирішила не включати подальше фінансування на підтримку України до тимчасового законопроєкту про державне фінансування, а у вівторок — проголосувала за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера палати.
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