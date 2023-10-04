ЄБРР має намір збільшити капітал для допомоги Україні — Finance.ua

ЄБРР має намір збільшити капітал для допомоги Україні Сьогодні 20:23 — Казна та Політика

ЄБРР має намір збільшити капітал для допомоги Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку працює над планом збільшення свого капіталу, щоб мати можливість щорічно інвестувати в Україну близько 1,5 млрд євро.

Про це повідомив президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо в інтерв'ю агентству Bloomberg.

ЄБРР став важливим фінансовим спонсором економіки України, що постраждала від війни. Банк заявив у травні, що планує попросити акціонерів збільшити капітал на суму до 5 млрд євро до кінця цього року.

Читайте також ЄБРР збільшить фінансову підтримку українського бізнесу

«Зараз ми рухаємося до висновку, щоб переконати їх у тому, що краще збільшити капітал. З фінансової точки зору це має більше сенсу, тому що за один євро капіталу ми можемо надати п’ять євро фінансування», — сказала Рено-Бассо.

Перспективи збільшення інвестицій для підтримки економіки стануть приємною новиною для України, оскільки зростає стурбованість тим, що підтримка військових зусиль починає слабшати. Американські законодавці 30 вересня вирішили відмовитися від пакету допомоги Києву на 6 млрд доларів, щоб допомогти уникнути припинення роботи уряду. Колишній прем'єр-міністр, який пообіцяв припинити військову допомогу Україні, переміг на виборах у Словаччині у суботу.

У березні Світовий банк збільшив свою оцінку того, скільки Україні знадобиться для відновлення та реконструкції як мінімум до 411 млрд доларів — ця цифра в 2,6 раза перевищує прогнозований валовий внутрішній продукт країни на 2022 рік.

За словами Рено-Бассо, цільовий показник інвестицій у розмірі 1,5 млрд євро на рік можна порівняти з довоєнним показником 1 млрд євро.

За її словами, війна відсуває Україну від її традиційної залежності від важкого виробництва, на яке націлилася росія, до технологій та цифрових рішень, які вона використовує у військовій промисловості. Енергетика рухатиметься у бік відновлюваних джерел, а сільське господарство залишиться ключовою галуззю.

«Ми справді робимо все можливе, щоб полегшити ці інвестиції та подивитися, як ми можемо підтримати будь-який проект розвитку», — сказала Рено-Бассо. ЄБРР вже помітив обмежений інтерес із боку приватних інвесторів до України.

Наразі гроші інвестуються у відновлення логістичних можливостей, переміщення діяльності та відновлення зруйнованого, додала вона.

Раніше президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо заявила, що фінансова та військова підтримка України є «ключовим питанням», тому її потрібно зберегти та збільшити.

Зазначимо, наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена у продовженні співпраці з ЄБРР, зокрема у сфері енергетичної безпеки, фінансуванні торгівлі, підтримці критично важливої інфраструктури та муніципалітетів, продовольчої безпеки, корпоративному секторі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.