Європа може сильно програти від торговельної війни між США та Китаєм — ЄЦБ Сьогодні 07:03 — Світ

Європа може сильно програти від торговельної війни між США та Китаєм — ЄЦБ

Член правління ЄЦБ П’єро Чіполлоне попередив, що торговельна війна адміністрації США з Китаєм може мати негативний вплив на єврозону, що складається з 20 країн.

Про це пише Reuters.

З червня ЄЦБ п’ять разів знижував вартість кредитів, а інвестори очікують ще щонайменше трьох знижень ставок цього року, щоб стимулювати економіку, яка намагається відновитися після двох років майже повної стагнації.

Минулого місяця інфляція зросла до 2,5%, але ЄЦБ очікує, що вона повернеться на рівень 2% цього літа, після чотирьох років перевищення цільового показника.

За словами Чіполлоне, найбільшою невизначеністю є торговельна політика США, яка може сильно вдарити по Європі ще до того, як будуть введені прямі торговельні бар’єри в блоці.

«Це більш серйозна загроза, оскільки Китай має 35% світових виробничих потужностей», — зазначив він.

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Нагадаємо, Євросоюз може ввести обмеження проти великих технокомпаній з Кремнієвої долини, якщо Дональд Трамп вирішить запровадити мита на європейські товари. Це може поширити торговий конфлікт і на сферу послуг.

Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни. Лідери Канади та Мексики пообіцяли відповісти аналогічними заходами.

У вівторок Китай ввів мита на деякі американські товари у відповідь на нові митні збори США, що загострило торговельну війну між двома найбільшими економіками світу.

Економічна Правда За матеріалами:

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