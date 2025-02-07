Європа може сильно програти від торговельної війни між США та Китаєм — ЄЦБ — Finance.ua
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Європа може сильно програти від торговельної війни між США та Китаєм — ЄЦБ

Світ
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Європа може сильно програти від торговельної війни між США та Китаєм — ЄЦБ
Європа може сильно програти від торговельної війни між США та Китаєм — ЄЦБ
Член правління ЄЦБ П’єро Чіполлоне попередив, що торговельна війна адміністрації США з Китаєм може мати негативний вплив на єврозону, що складається з 20 країн.
Про це пише Reuters.
З червня ЄЦБ п’ять разів знижував вартість кредитів, а інвестори очікують ще щонайменше трьох знижень ставок цього року, щоб стимулювати економіку, яка намагається відновитися після двох років майже повної стагнації.
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Минулого місяця інфляція зросла до 2,5%, але ЄЦБ очікує, що вона повернеться на рівень 2% цього літа, після чотирьох років перевищення цільового показника.
За словами Чіполлоне, найбільшою невизначеністю є торговельна політика США, яка може сильно вдарити по Європі ще до того, як будуть введені прямі торговельні бар’єри в блоці.
«Це більш серйозна загроза, оскільки Китай має 35% світових виробничих потужностей», — зазначив він.
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Нагадаємо, Євросоюз може ввести обмеження проти великих технокомпаній з Кремнієвої долини, якщо Дональд Трамп вирішить запровадити мита на європейські товари. Це може поширити торговий конфлікт і на сферу послуг.
Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни. Лідери Канади та Мексики пообіцяли відповісти аналогічними заходами.
У вівторок Китай ввів мита на деякі американські товари у відповідь на нові митні збори США, що загострило торговельну війну між двома найбільшими економіками світу.
За матеріалами:
Економічна Правда
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