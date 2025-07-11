Єврокомісія запропонує плаваючу ціну на російську нафту — Reuters Сьогодні 14:28 — Енергетика

Єврокомісія запропонує плаваючу ціну на російську нафту — Reuters

Європейська комісія пропонує встановили плаваючу граничну ціну на російську нафту в рамках нового проєкту пакета санкцій проти рф.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням Reuters.

Агентство зазначає, що у своєму 18-му пакеті санкцій проти росії ЄК запропонувала країнам Групи семи (G7) знизити граничну ціну для з 60 доларів за барель до 45 доларів за барель. Гранична ціна G7, спрямована на обмеження можливостей росії фінансувати війну в Україні, була спочатку узгоджена в грудні 2022 року.

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План зниження верхньої межі цін був викликаний падінням світових цін на нафту, що зробило поточну межу значною мірою неактуальною.

Велика Британія та ЄС не змогли заручитися підтримкою президента США Дональда Трампа щодо зниження ліміту на зустрічі лідерів G7 у Канаді в червні.

Ціни на нафту ненадовго зросли майже до 80 доларів за барель під час 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном у червні, перш ніж знову впасти до 60 доларів.

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Чотири джерела в ЄС повідомили, що Комісія розробляє механізм, який коригуватиме обмеження цін на російську нафту залежно від змін світової ціни на нафту.

Нагадаємо, на початку липня 2022 року країни «Групи семи» д омовилися обвалити ціни на російську нафту. Створивши таким чином спеціальний механізм, завдяки якому російську нафту не купуватимуть за вищою ціною, ніж це буде прописано в спільному договорі.

3 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується росією, на рівні 60 доларів США за барель. Механізм запрацював з 5 грудня 2022 року.

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