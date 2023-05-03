Єврокомісія заборонила імпорт окремих агротоварів з України після тиску п'ятьох держав ЄС — Finance.ua
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Єврокомісія заборонила імпорт окремих агротоварів з України після тиску п'ятьох держав ЄС

Аграрний ринок
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Єврокомісія заборонила імпорт окремих агротоварів з України після тиску п'ятьох держав ЄС
Єврокомісія заборонила імпорт окремих агротоварів з України після тиску п'ятьох держав ЄС
Європейська комісія у вівторок ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України після тиску з боку п’яти держав-членів Європейського Союзу, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін.
Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.
Заборона на імпорт стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів — пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику — походженням з України. Вона спрямована на «усунення логістичних проблем», пов’язаних із цими товарами, в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.
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Заходи набули чинності 2 травня й триватимуть до 5 червня 2023 року. У цей період згадані товари можуть імпортуватись у всі держави ЄС, окрім згаданих п’яти. Водночас через їхню територію може здійснюватись транзит української продукції.
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«Паралельно Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати свої односторонні заходи щодо пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику, а також будь-якої іншої продукції, що походить з України», — наголошують у Єврокомісії.
Окрім того, виконавчий орган ЄС підтвердив надання фінансової підтримки фермерам у п’яти країнах — членах ЄС, рішення щодо якої буде ухвалене пізніше. Також будуть ухвалені заходи для полегшення транзиту українського зерна через «шляхи солідарності» до інших країн — членів ЄС та третіх країн.
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«Комісія готова повторно запровадити превентивні заходи після закінчення терміну дії чинного Регламенту про автономні торговельні заходи 5 червня 2023 року доти, доки триватиме виняткова ситуація», — додали в Єврокомісії.
Перед тим наприкінці квітня Європейська комісія досягла принципової угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо української агропродовольчої продукції, імпорт якої ці країни обмежили.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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