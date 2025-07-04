Ринок землі зростає: інвестуйте вигідно з InvestMarket — Finance.ua

Ринок землі зростає: інвестуйте вигідно з InvestMarket Сьогодні 14:10 — Аграрний ринок

Ринок землі зростає: інвестуйте вигідно з InvestMarket

Ринок землі працює вже 4 роки і показує стабільне зростання навіть під час війни. Земля подорожчала в 1,5 раза з 2021 року і, за прогнозами, зростатиме надалі. Розповідаємо, чому це перспективна інвестиційна можливість та як інвестувати без посередників.

Як зростали ціни на землю

Після зняття мораторію на землю у 2021 році придбати її могли лише фізичні особи. Але з початку 2024 року доступ до ринку отримав бізнес, і це серйозно розігріло попит — за рік ціни зросли майже вдвічі.

За даними Опендатабот , у травні 2025 року середня вартість гектара досягла 59 307 грн. У доларах за три роки зростання становить 25−30%. Найдорожча земля — у центральних областях: Київській, Черкаській, Вінницькій. Тут найкращі ґрунти і відносно безпечно.

Аналітики впевнені: попри війну, земля продовжить дорожчати на 15−20% щороку. Це робить її одним із найперспективніших активів для українських інвесторів.

Скільки реально можна заробити

Найпоширеніша стратегія — купити землю і здати в оренду. Орендна плата дає 5−8% річних , і це повністю пасивний дохід, що не потребує вашого часу й управлінських рішень.

Плюс ви заробляєте на зростанні вартості землі як активу. Якщо ціни ростуть на 15−20% щороку, загальна дохідність може сягати 20% річних. За потреби ділянку завжди можна вигідно продати.

Чому земля — стабільний і безпечний актив

Земля — це реальний актив, який не може зникнути чи збанкрутувати. На відміну від акцій або криптовалют, тут немає ризику раптового обвалу ціни. Навіть у найскладніші часи земля зберігає вартість.

Головні переваги інвестування в землю:

стабільний пасивний дохід без вашої участі;

зростання вартості активу в довгостроковій перспективі;

захист від інфляції;

мінімальні зусилля з управління.

Інвестуйте напряму з InvestMarket

Якщо ви плануєте інвестувати в землю — шукайте вигідні пропозиції на платформі InvestMarket від Мінфін та інвестуйте без посередників та зайвих комісій. Наразі на InvestMarket є пропозиції від таких компаній:

✔️ Zeminvest — придбання земельних ділянок з пороговою сумою від 200 000 грн. Компанія допомагає купувати та управляти земельними активами з повним юридичним супроводом. Очікувана дохідність — до 20% річних.

✔️ Ґрунтовно — придбання земельних сертифікатів номінальною вартістю 1000 грн, що дає інвестору право на частку у великих земельних масивах. Доходи від оренди розподіляються між усіма власниками сертифікатів у вигляді дивідендів. Це доступний варіант для інвесторів-початківців.

На InvestMarket ви отримуєте повну інформацію про кожну пропозицію та можете зв’язатися з компанією напряму й обговорити деталі. Це зручно, прозоро і без зайвих комісій.

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