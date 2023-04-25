Українське зерно може стати неконкурентним: Туреччина ввела загороджувальне мито — Finance.ua
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Українське зерно може стати неконкурентним: Туреччина ввела загороджувальне мито

Фондовий ринок
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На тлі проблем з експортом та транзитом зерна з України Туреччина заявила про введення мита на імпорт пшениці, кукурудзи та ячменю.
Як повідомляє Resmi Gazete, з 1 травня 2023 року ставка мита на імпорт становитиме 130% замість нинішніх 0%, що неминуче призведе до подорожчання українського зерна на турецькому ринку і падіння попиту на нього.
Як зазначається в повідомленні, дана міра спрямована на захист вітчизняних виробників напередодні нового сезону.
До введення мита на імпорт зерна Туреччина була найбільшим покупцем української пшениці та ячменю.
15 квітня 2023 року Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України до 30 червня. Заборона стосувалася і транзиту агропродукції в треті країни.
Слідом за Польщею Угорщина заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України. Заборону на ввезення української агропродукції підтримали Словаччина, Румунія таі Болгарія.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
economics.novyny
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