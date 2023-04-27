Нацбанк оцінив втрати аграріїв через проблеми з транзитом через Східну Європу — Finance.ua

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Нацбанк оцінив втрати аграріїв через проблеми з транзитом через Східну Європу

Аграрний ринок
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Нацбанк оцінив втрати аграріїв через проблеми з транзитом через Східну Європу
Нацбанк оцінив втрати аграріїв через проблеми з транзитом через Східну Європу
Національний банк у своєму макропрогнозі врахував проблеми з транзитом української агропродукції через країни Східної Європи.
Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук на брифінгу, який транслювався на Youtube.
«Ми врахували цей фактор і вже на другий квартал зменшили експорт нашої агропродукції приблизно на 200 млн доларів», — сказав він.
За його словами, втрати від заборони експорту до країн-сусідів будуть більш значними. «Але ми також враховували можливості переорієнтації на інші країни, в тому числі і за рахунок використання зернового коридору», — додав він.
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«На третій-четвертий квартал цього року ми додаткових втрат не закладали. Однак ми чудово розуміємо, що є певні ризики, пов’язані як з можливістю пролонгації цих санкцій сусідніми країнами, так і з ще більшими ускладненнями роботи зернового коридору», — сказав Ніколайчук.
Водночас заступник голови НБУ повідомив, що базовий сценарій передбачає нормальне функціонування зернового коридору до кінця року, з урахуванням зниження без пекових ризиків з початку наступного року — розширення можливостей логістики морськими шляхами.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України;
  • це пов’язано з тим, що ввезення зерна значно вплинуло на ціни на внутрішньому ринку. Єврокомісія та міністри з п’яти країн Євросоюзу поки що не змогли дійти згоди щодо питання імпорту української агропродукції.
За матеріалами:
РБК-Україна
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