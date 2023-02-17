Єврокомісія скасувала плани щодо ядерних санкцій проти росії — Politico — Finance.ua

Єврокомісія скасувала плани щодо ядерних санкцій проти росії — Politico Сьогодні 10:48 — Фондовий ринок

Єврокомісія скасувала плани щодо ядерних санкцій проти росії — Politico

Європейська комісія відмовилася від планів накласти санкції на російський ядерний сектор або його представників у наступному пакеті санкцій.

Про це повідомили три дипломати в інтерв’ю виданню Politico.

Спочатку виконавча влада Європейського Союзу повідомила країнам ЄС, що спробує розробити санкції, спрямовані на цивільний ядерний сектор росії. А напередодні зустрічі лідерів ЄС минулого тижня президент України Володимир Зеленський закликав блок принаймні запровадити санкції проти російської ядерної енергетичної компанії «Росатом», пише Politico.

Але цей план провалився, заявили троє дипломатів, коментуючи останні проєкти санкцій.

Як пише видання, пакети санкцій ЄС розділені на кілька частин. Йдеться про нові правила, спрямовані на конкретні сектори, такі як авіація або військова промисловість. А також про списки, які накладають візові обмеження і заморожують активи фізичних і юридичних осіб. Але жоден із них не включає ядерний сектор. Про це свідчать проєкти, з якими ознайомилися журналісти видання і дипломати ЄС, які говорили на умовах анонімності.

«На жаль, ядерний сектор не включений до цієї пропозиції», — сказав один з дипломатів.

Які країни не підтримували ідею обмежень ядерного сектору рф

Угорщина довгий час виступала проти обмежень ядерного сектору через залежність від «Росатому». Щоб подолати потенційне вето з боку Угорщини, ЄС розглядав можливість включення до списку окремих співробітників «Росатому» та інших компаній, але врешті-решт вирішив цього не робити.

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«Угорщина не пропустить це, оскільки їхня атомна станція належить „Росатому“, і вони кажуть, що вона виробляє 50 відсотків енергії для країни. Але санкції проти окремих осіб (крім генерального директора) не повинні впливати на енергетичну безпеку», — сказав другий високопоставлений дипломат ЄС.

За його словами, Євросоюз повинен відповісти на пропозицію Зеленського.

За даними видання, Франція також висловила обережність. Представник французького міністерства економіки заявив журналістам на початку цього тижня, що «багато атомних електростанцій використовують паливо російського походження».

Деякі дипломати ЄС висловили розчарування цим кроком.

«Це сумно. Коли мова йде про ядерний розділ ... ніхто не сказав нам, що це погано або що це буде проблемою. Ось чому ми здивовані», — сказав дипломат ЄС.

Що відомо про 10-й пакет санкцій ЄС проти росії

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на засіданні Європарламенту, присвяченому обговоренню річниці вторгнення росії в Україну, заявила, що Європейський союз може запровадити нові санкції проти спонсорів іранських військових, які вчать росіян користуватись дронами Shahed-136 («Шахед»).

Коментуючи 10 пакет санкцій проти рф, який ЄС планує запровадити до річниці повномасштабного вторгнення росії, вона зазначила, що санкції планують запровадити проти спонсорів Корпусу вартових Ісламської революції. Окрім того, за її словами, 10-й пакет санкцій, який передбачає торгові обмеження на суму 11 млрд євро, буде спрямований на нові заборони та контроль за експортом технологій, включаючи безпілотники, гелікоптери та ракети.

За її словами, новий пакет санкцій планують запровадити 24 лютого — через рік після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

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