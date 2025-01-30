Єврокомісія розпочала переговори з Україною щодо зміни умов пільгової торгівлі — комітет Ради Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

Єврокомісія розпочала переговори з Україною щодо зміни умов пільгової торгівлі — комітет Ради

Європейська комісія розпочала переговори з Україною на технічному рівні щодо зміни умов пільгової торгівлі. Основні ж перемовини можуть розпочатися найближчим часом. Чинна угода про безмитну торгівлю з Україною передбачає призупинення дії мит та квот на експорт до ЄС до червня 2025 року.

Про це повідомив комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

Парламентський комітет наголошує, що в 2025 році очікуються складні умови здійснення зовнішньої торгівлі та високі ризики для галузевого бізнесу через можливу зміну Євросоюзом умов пільгової торгівлі для України.

Згідно з повідомленням, у ЄС наразі ведуться технічні перемовини щодо нових умов пільгової торгівлі для України.

Єврокомісія нібито не планує продовжувати після 5 червня 2025 року особливий пільговий режим торгівлі з Україною, який було введено в 2022-му для підтримки української економіки. Водночас не йдеться про повернення до режиму торгівлі, що існував до повномасштабного вторгнення.

Серед варіантів розглядається домовленість у межах Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA), яка могла б передбачати встановлення квот на окремі види агропродукції й додаткові запобіжники. Це, своєю чергою, могло би посприяти інтеграції України до єдиного ринку ЄС, вважає комітет Ради.

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За інформацією єврокомісара з сільського господарства Крістофа Гансена, більшість міністрів сільського господарства висловлюються на користь угоди DCFTA, а не продовження теперішнього режиму.

Перевагу віддають тому, щоб рухатись у напрямку DCFTA, де будуть визначені нові обсяги експорту та імпорту.

«Європейська комісія вже розпочала переговори з Україною щодо цього питання, але наразі лише на технічному рівні. Основні ж перемовини можуть розпочатись найближчим часом», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 13 травня 2024-го Європейська Рада схвалила угоду про безмитну торгівлю з Україною з посиленими захисними заходами для європейських фермерів.

У 2024 році Україна наростила експорт та імпорт агропродукції. Агропродовольча продукція склала 60% у загальному експорті України в 2024-му, і попри незначне зниження порівняно з рекордним показником 2023 року (62%), досягнутий результат є другим найкращим за всю історію незалежності України.

Характерною рисою 2024 року для українського аграрного сектору економіки стало одночасне зростання як експорту, так і імпорту продукції АПК.

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