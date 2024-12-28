Зовнішня торгівля України в 2021—2024 роках (інфографіка) — Finance.ua

Зовнішня торгівля України в 2021—2024 роках (інфографіка) Сьогодні 17:33 — Казна та Політика

Зовнішня торгівля України в 2021—2024 роках (інфографіка)

Експорт товарів у листопаді дещо знизився порівняно із рекордними цього року показниками жовтня до 3,70 млрд дол. США. Зокрема експорт агропродукції зменшився до 2,31 млрд дол. порівняно з 2,42 млрд дол. у жовтні.

Про це йдеться в дослідженні Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, наданому finance.ua.

Зростання експорту кукурудзи та вищих експортних цін на соняшникову олію було недостатньо, щоб перекрити нижчий експорт ранніх культур. Також дещо впав експорт іншої агропродукції (насамперед продукції тваринництва та харчової промисловості).

Експорт продукції металургії знизився до 315 млн дол. у листопаді, що стало найнижчим показником цього року. Металурги відзначають низькі ціни на свою продукцію на фоні високих витрат. Різко знизився експорт напівфабрикатів зі сталі та прокату, що частково компенсувалось зростанням експорту чавуну.

Експорт мінеральних продуктів дещо зріс на фоні зростання експортних цін на залізну руду. Експорт продукції машинобудування та інших промислових товарів дещо знизився у листопаді, хоча залишався на високому рівні.

Імпорт товарів у листопаді майже не змінився порівняно з жовтнем і склав 6,22 млрд дол. Різке зростання оборонного імпорту компенсувало зменшення імпорту за рядом інших статей. Імпорт машин та обладнання незначно знизився до 2,25 млрд дол.: серед інших дещо знизився імпорт енергетичного обладнання та вантажівок. Також знизився імпорт продукції хімічної промисловості та інших промислових виробів. Імпорт нафтопродуктів майже не змінився.

Також знизився імпорт продукції хімічної промисловості та інших промислових виробів. Імпорт нафтопродуктів майже не змінився, оскільки зниження ціни переважно компенсувало зростання фізичних обсягів, які були одними із найбільших з початку року.

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