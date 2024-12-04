Україна і держави ЄАВТ погодили оновлення угоди про вільну торгівлю — Finance.ua

Україна і держави ЄАВТ погодили оновлення угоди про вільну торгівлю Сьогодні 08:30 — Казна та Політика

Україна і держави ЄАВТ погодили оновлення угоди про вільну торгівлю

Україна і держави Європейської асоціації вільної торгівлі закінчили переговори щодо модернізації угоди про вільну торгівлю.

Про це повідомили у Мінекономіки України.

2 грудня 2024 року Україна і ЄАВТ - Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія — завершили переговори щодо модернізації угоди про вільну торгівлю.

Процес завершили під час зустрічі голів делегацій. Україну на ній представляв торгпред Тарас Качка, а держави ЄАВТ — Свейн К. Ейнарссон, речник держав ЄАВТ, директор департаменту торговельних угод Міністерства закордонних справ Ісландії.

В угоду увійдуть нові розділи про цифрову торгівлю, малі та середні підприємства, торгівлю та сталий розвиток, а також переглянуті положення щодо торгівлі товарами, санітарних та фітосанітарних заходів, спрощення процедур торгівлі, державних закупівель, технічної співпраці та захисту інтелектуальної власності.

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Сторони також переглянули доступ до ринку товарів, лібералізувавши торгівлю окремими товарними категоріями, що має забезпечити більший доступ до ринків для бізнесу з обох сторін.

Сторони домовилися розпочати спільну юридичну вичитку як існуючих, так і нових положень угоди, після чого розпочнуть підготовку до її підписання.

Робота над оновленням угоди тривала з літа 2023 року.

Європейська правда За матеріалами:

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