Єврокомісія припиняє боротьбу з цінами на енергоносії — Reuters — Finance.ua

Єврокомісія припиняє боротьбу з цінами на енергоносії — Reuters Сьогодні 10:14 — Енергетика

Єврокомісія припиняє боротьбу з цінами на енергоносії — Reuters

Європейська комісія рекомендувала урядам ЄС припинити заходи підтримки цін на енергоносії до кінця цього року.

Як повідомляє Reuters , з посиланням на щорічні рекомендації виконавчого органу ЄС, це необхідно для того, щоб тримати під контролем державні фінанси та відповідати новими бюджетними правилами в 2024 році.

«Всі держави-члени мають згорнути діючі заходи енергетичної підтримки до кінця 2023 року», — йдеться в рекомендаціях, виконання яких впливає на отримання грантів ЄС з фонду відновлення.

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При цьому наголошується, що якщо відновлення зростання цін на енергію зажадає реалізації заходів підтримки, вони мають бути спрямовані на захист вразливих домогосподарств та фірм.

Єврокомісія оцінює ці заходи підтримки енергетики в 2023 році в діапазоні від 0,2% ВВП в Греції до 0,6% в Іспанії, 1% у Франції та Італії і 2% ВВП в Німеччині.

Оскільки ціни на енергоносії знову знижуються, таку підтримку важче виправдати, і багато країн не зможуть виконати свої ліміти чистих первинних витрат, рекомендовані Єврокомісією в рамках реформи фіскальних правил ЄС.

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Нагадаємо, Європа намагалася відмовитися від російської енергії з початку війни в Україні.

Чехії, Литві та Молдові вдалося повністю або частково відмовитися від російського газу.

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УНІАН За матеріалами:

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