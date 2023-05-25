Єврокомісія припиняє боротьбу з цінами на енергоносії — Reuters — Finance.ua
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Єврокомісія припиняє боротьбу з цінами на енергоносії — Reuters

Енергетика
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Єврокомісія припиняє боротьбу з цінами на енергоносії — Reuters
Єврокомісія припиняє боротьбу з цінами на енергоносії — Reuters
Європейська комісія рекомендувала урядам ЄС припинити заходи підтримки цін на енергоносії до кінця цього року.
Як повідомляє Reuters, з посиланням на щорічні рекомендації виконавчого органу ЄС, це необхідно для того, щоб тримати під контролем державні фінанси та відповідати новими бюджетними правилами в 2024 році.
«Всі держави-члени мають згорнути діючі заходи енергетичної підтримки до кінця 2023 року», — йдеться в рекомендаціях, виконання яких впливає на отримання грантів ЄС з фонду відновлення.
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При цьому наголошується, що якщо відновлення зростання цін на енергію зажадає реалізації заходів підтримки, вони мають бути спрямовані на захист вразливих домогосподарств та фірм.
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Єврокомісія оцінює ці заходи підтримки енергетики в 2023 році в діапазоні від 0,2% ВВП в Греції до 0,6% в Іспанії, 1% у Франції та Італії і 2% ВВП в Німеччині.
Оскільки ціни на енергоносії знову знижуються, таку підтримку важче виправдати, і багато країн не зможуть виконати свої ліміти чистих первинних витрат, рекомендовані Єврокомісією в рамках реформи фіскальних правил ЄС.
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Нагадаємо, Європа намагалася відмовитися від російської енергії з початку війни в Україні.
Чехії, Литві та Молдові вдалося повністю або частково відмовитися від російського газу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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