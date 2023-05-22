Україна почне виробництво ядерного палива — Finance.ua

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Україна почне виробництво ядерного палива

Енергетика
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Україна почне виробництво ядерного палива
Україна почне виробництво ядерного палива
Україна має надзвичайний потенціал для розвитку своєї атомної галузі, зокрема у виробництві ядерного палива, урановидобувній галузі, а також будівництві малих модульних реакторів.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Очільник Міненерго звернув увагу на ключову роль атомної галузі у проходженні надскладного опалювального сезону 2022/2023. Вінокреслив короткострокові завдання для галузі.
«Перше і ключове — це ЗАЕС. Коли вона буде звільнена, матимемо величезний виклик — якнайшвидше доєднати станцію до української енергосистеми. Тому нас чекає величезна робота», — зазначив він.
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Також очільник Міненерго наголосив на важливості роботи в напрямку налагодження виробництва ядерного палива.
«У нас є завдання почати виготовлення палива для реактора ВВЕР-440 і знищити монополію Росатому в Європі. Ми активно працюємо над запровадженням санкцій проти росіян в атомній галузі, але найшвидше санкції будуть рухатись, коли Україна зможе замістити виробництво тієї продукції, яка вироблялася тільки росією», — підкреслив міністр.
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Також Герман Галущенко зауважив про потенціал розвитку урановидобувної галузі, нагадавши про відповідні домовленості щодо співпраці між ДП «НАЕК «Енергоатом» з канадською компанією Cameco.
«Питання заміщення росії на ринку урану теж є пріорітетним. На сьогодні, на жаль, вони мають близько 40% цього ринку і співпрацюють з багатьма країнами. Наше завдання — так само викинути їх звідти», — наголосив очільник Міненерго.
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Міністр підкреслив, що сьогодні Україна відіграє значну роль серед держав, в яких існує атомна енергетика, а українські атомники мають високу кваліфікацію і цінуються в усьому світі.
Серед довгострокових завдань галузі - будівництво нових ядерних блоків, нових атомних станцій та малих модульних реакторів.
«Атомна енергетика буде розвиватися з будівництвом як нових великих блоків, так і малих модульних реакторів. Сьогодні - це майбутнє, і увесь світ рухається в цьому напрямку. Україна буде однією з перших держав, де ці реактори будуть працювати», — наголосив Герман Галущенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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