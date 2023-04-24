В Україні побудують до 20 атомних енергоблоків — Finance.ua

В Україні побудують до 20 атомних енергоблоків Сьогодні 11:46 — Енергетика

В Україні побудують до 20 атомних енергоблоків

Національна атомна енергогенерувальна компанія «Енергоатом» й американська компанія Holtec International уклали угоду про співробітництво у розгортанні малих модульних реакторів (ММР).

Про це Енергоатом повідомив у Фейсбуці

Як зазначається, угода передбачає будівництво до 20 легководних реакторів SMR-160 з реалізацією першого пілотного проєкту й виходу на мінімальну регульовану потужність реактора та підключення до мережі до березня 2029 року. Також вона включає поглиблення співпраці між компаніями, спрямоване на зміцнення енергетичної безпеки України.

Церемонія підписання угоди відбулася в Україні і в Сполучених Штатах Америки. Так, президент Енергоатома Петро Котін підписав документ у Києві, президент і виконавчий директор Holtec International доктор Кріс Сінгх — у Камдені, штат Нью-Джерсі, США.

Участь у церемонії взяли також міністр енергетики України Герман Галущенко й віцепрезидент Holtec International з питань діяльності в Україні Ріаз Аван.

Як зауважив Галущенко, спорудження в Україні малих модульних реакторів не тільки сприятиме зміцненню енергетичної безпеки держави, але й дасть можливість замінити зруйновані російськими атаками теплоенергетичні потужності та досягнути цілей декарбонізації.

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«Україна має значний кадровий потенціал для розвитку провідних атомних технологій і докладатиме максимум зусиль, зокрема у співпраці і з американськими партнерами, для витіснення зі світового ринку російської атомної галузі. ММР — потужна технологія, яка також дозволить нам децентралізувати генерацію», — зазначив він.

Президент Енергоатома зі свого боку підкреслив, що угода із Holtec International ґрунтується на 20-річному досвіді успішної співпраці між компаніями. За його словами, вона дозволить впровадити перспективні, безпечні, чисті, надійні й ефективні технології малих модульних реакторів та зробити Україну провідною країною світу в галузі чистої енергетики.

Наголошується, що згадані проєкти потребують потужних інвестицій у вітчизняну енергетику загалом й атомну зокрема.

Задля реалізації таких проєктів та кращої координації дій буде створений Спільний проєктний офіс, де, крім представників Енергоатома й Holtec International, працюватимуть співробітники Державної інспекції ядерного регулювання України, Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки, Міністерства енергетики України і всесвітньо відомих компаній Mitsubishi, Hyundai та інших.

«Holtec International має особливу честь та привілей підписати угоду про співпрацю з Енергоатомом щодо розгортання наших удосконалених ядерних реакторів SMR-160 в Україні. Ми вдячні шановному міністру енергетики Галущенку та шановному президенту Енергоатома, які представляють уряд України, за те, що вони відновили довіру вашої держави до нашої компанії, обравши наші надзвичайно безпечні реактори SMR-160 і Holtec International як партнера для задоволення потреб країни в чистій енергії», — заявив під час церемонії підписання доктор Кріс Сінгх.

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Він запевнив, що Holtec International допоможе побудувати та ввести в експлуатацію 20 реакторів SMR-160 в рекордно стислі терміни.

«Ми прагнемо допомогти українському народу відновити свою енергетичну інфраструктуру, коли російських агресорів виженуть із країни», — додав Сінгх.

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Укрінформ За матеріалами:

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