Мільярди доларів та більше 6 років: що потрібно для відновлення енергосистеми України (думка експерта) — Finance.ua
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Мільярди доларів та більше 6 років: що потрібно для відновлення енергосистеми України (думка експерта)

Енергетика
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Мільярди доларів та більше 6 років: що потрібно для відновлення енергосистеми України (думка експерта)
Мільярди доларів та більше 6 років: що потрібно для відновлення енергосистеми України (думка експерта)
Україні для повного відновлення енергетичної системи знадобиться до 5-7 років. При цьому для того, щоб відновити нормальний робочий стан, буде потрібно приблизно 2-2,5 роки.
Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю OBOZREVATEL.
«Ніхто ж не буде відновлювати те, що було. Тобто один до одного з тим, що в нас було раніше. Це буде інша енергосистема, інакше сконфігурована, значно більше вуглицево нейтральна, більш екологічна, більш ефективна. Але з того стану, в якому ми зараз, просто для того, щоб відновити добрий робочий стан, нам потрібно буде 2-2,5 роки. А для того, щоб прийти до якогось дійсно надійного і енергосистеми вже новоої системи, то це 5-7 років», — сказав експерт.
Скільки грошей потрібно на відновлення?
Харченко зазначив: для того, щоб просто відновити потужності лише помірно-базового рівня протягом 2023-2024 років потрібно близько $2 млрд. Але це сума не для повного відновлення, а тільки на те, «щоб привести енергосистему до тями».
«А далі дуже важко оцінювати, тому що є багато відкритих питань: чи буде будуватися атомна генерація чи не буде, як багато буде біомасової генерації, які саме джерела коштів вдасться залучити, чи з’являтсья в нас приватні інвестиції? Багато питань», — підсумував фахівець.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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