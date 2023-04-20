Мільярди доларів та більше 6 років: що потрібно для відновлення енергосистеми України (думка експерта) — Finance.ua

Мільярди доларів та більше 6 років: що потрібно для відновлення енергосистеми України (думка експерта) Сьогодні 21:00 — Енергетика

Мільярди доларів та більше 6 років: що потрібно для відновлення енергосистеми України (думка експерта)

Україні для повного відновлення енергетичної системи знадобиться до 5-7 років. При цьому для того, щоб відновити нормальний робочий стан, буде потрібно приблизно 2-2,5 роки.

Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю OBOZREVATEL.

«Ніхто ж не буде відновлювати те, що було. Тобто один до одного з тим, що в нас було раніше. Це буде інша енергосистема, інакше сконфігурована, значно більше вуглицево нейтральна, більш екологічна, більш ефективна. Але з того стану, в якому ми зараз, просто для того, щоб відновити добрий робочий стан, нам потрібно буде 2-2,5 роки. А для того, щоб прийти до якогось дійсно надійного і енергосистеми вже новоої системи, то це 5-7 років», — сказав експерт.

Скільки грошей потрібно на відновлення?

Харченко зазначив: для того, щоб просто відновити потужності лише помірно-базового рівня протягом 2023-2024 років потрібно близько $2 млрд. Але це сума не для повного відновлення, а тільки на те, «щоб привести енергосистему до тями».

«А далі дуже важко оцінювати, тому що є багато відкритих питань: чи буде будуватися атомна генерація чи не буде, як багато буде біомасової генерації, які саме джерела коштів вдасться залучити, чи з’являтсья в нас приватні інвестиції? Багато питань», — підсумував фахівець.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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