Одна з країн ЄС може відмовитися від будівництва АЕС із російськими ядерними реакторами — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Одна з країн ЄС може відмовитися від будівництва АЕС із російськими ядерними реакторами

Енергетика
11
Одна з країн ЄС може відмовитися від будівництва АЕС із російськими ядерними реакторами
Одна з країн ЄС може відмовитися від будівництва АЕС із російськими ядерними реакторами
Болгарія має намір доручити французькій компанії «EDF» проаналізувати можливість завершення проекту будівництва атомної електростанції «Белене» на березі Дунаю з російськими ядерними реакторами, які вона купила 6 років тому.
Про це повідомляє Euractiv.
Як відомо, відповідний проект з будівництва другої АЕС у Болгарії заморожувався кілька разів, і триває вже 40 років. Болгарія замовила два російські ядерні реактори для проєкту в Белене шість років тому, але після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну участь російських компаній у завершенні проєкту стала неможливою.
Альтернативою є побудова двох нових американських атомних реакторів на місці нині діючої АЕС у місті Козлодуй.
Тимчасовий уряд, призначений президентом Болгарії Руменом Радевим, хоче, щоб парламент вирішив, чи продовжувати ядерний проєкт у Белене, чи шукати покупців на російське обладнання.
Водночас, Міністерство енергетики Болгарії очікує пропозицій від компанії «EDF» щодо умов і ціни добудови проєкту з російськими реакторами без участі росії.
Країна також очікує пропозиції від американської компанії «Westinghouse» щодо зведення нових реакторів на АЕС у Козлодуї.
Міністр енергетики Росен Христов 19 травня повідомив, що державні інвестиції Болгарії в проєкт АЕС становили 1,25 мільярда євро.
«Ми маємо активи на 1,25 мільярда євро, за обслуговування яких ми платимо кілька мільйонів на рік, і Болгарії давно пора ухвалити рішення щодо важливого стратегічного активу», — сказав Христов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.