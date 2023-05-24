Одна з країн ЄС може відмовитися від будівництва АЕС із російськими ядерними реакторами — Finance.ua

Одна з країн ЄС може відмовитися від будівництва АЕС із російськими ядерними реакторами Сьогодні 06:37 — Енергетика

Одна з країн ЄС може відмовитися від будівництва АЕС із російськими ядерними реакторами

Болгарія має намір доручити французькій компанії «EDF» проаналізувати можливість завершення проекту будівництва атомної електростанції «Белене» на березі Дунаю з російськими ядерними реакторами, які вона купила 6 років тому.

Про це повідомляє Euractiv

Як відомо, відповідний проект з будівництва другої АЕС у Болгарії заморожувався кілька разів, і триває вже 40 років. Болгарія замовила два російські ядерні реактори для проєкту в Белене шість років тому, але після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну участь російських компаній у завершенні проєкту стала неможливою.

Альтернативою є побудова двох нових американських атомних реакторів на місці нині діючої АЕС у місті Козлодуй.

Тимчасовий уряд, призначений президентом Болгарії Руменом Радевим, хоче, щоб парламент вирішив, чи продовжувати ядерний проєкт у Белене, чи шукати покупців на російське обладнання.

Водночас, Міністерство енергетики Болгарії очікує пропозицій від компанії «EDF» щодо умов і ціни добудови проєкту з російськими реакторами без участі росії.

Країна також очікує пропозиції від американської компанії «Westinghouse» щодо зведення нових реакторів на АЕС у Козлодуї.

Міністр енергетики Росен Христов 19 травня повідомив, що державні інвестиції Болгарії в проєкт АЕС становили 1,25 мільярда євро.

«Ми маємо активи на 1,25 мільярда євро, за обслуговування яких ми платимо кілька мільйонів на рік, і Болгарії давно пора ухвалити рішення щодо важливого стратегічного активу», — сказав Христов.

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