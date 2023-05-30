Єврокомісія готує закони для регулювання цифрового євро — Finance.ua

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Єврокомісія готує закони для регулювання цифрового євро

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Єврокомісія готує закони для регулювання цифрового євро
Єврокомісія готує закони для регулювання цифрового євро
Європейська комісія підготує законодавчі положення щодо цифрового євро у червні 2023 року.
Про це заявив член керуючої ради ЄЦБ Фабіо Панетта.
Він зазначив, що члени-держави ЄС перебувають у постійному контакті з Єврокомісією для детального опрацювання відповідного зведення правил.
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«Ми вивчаємо дизайн цифрового євро, його поширення та вплив на фінансовий сектор», — сказав Панетта.
Він уточнив, що остаточне затвердження від ради керуючих ЄЦБ документ отримає лише у жовтні. Після цього регулятор розпочне підготовку до запуску та перших етапів тестування технології.
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За його оцінками, якщо влада схвалить пропозицію, цифровий євро запустять приблизно через три-чотири роки.
Він наголосив на потребі громадян у безризикових цифрових платіжних засобах, які можна вільно використовувати на всій території ЄС.
Панетта додав, що такого рішення наразі не існує, наголосивши на домінуванні на місцевому ринку неєвропейських платіжних компаній, зокрема Visa та Mastercard.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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