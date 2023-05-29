В ЄС закликали не квапитися з купівлею криптовалют — Finance.ua

В ЄС закликали не квапитися з купівлею криптовалют Сьогодні 19:30 — Криптовалюта

В ЄС закликали не квапитися з купівлею криптовалют

Європейське управління з цінних паперів та ринків (ESMA) опублікувало офіційне попередження про ризики інвестицій у криптовалюти, які залишаються актуальними до набрання чинності законом про регулювання криптовалют у Євросоюзі (MiCA).

ESMA констатує, що інвестиційні компанії можуть надавати як регульовані, так і нерегульовані продукти та послуги, пов’язані з цифровими активами. Причому продукти та послуги представлені як альтернатива фінансовим інструментам, але при цьому виходять за межі чинного регулювання фінансових послуг у Євросоюзі.

ESMA звернулось до компаній, що пропонують криптовалютні продукти та послуги, з проханням повідомляти користувачів про супутні ризики.

Компанії зобов’язані інформувати своїх клієнтів про нормативний статус товарів та послуг, розкриваючи інформацію про ризики. Крім того, фірми не повинні згадувати у рекламі власний організаційно-правовий статус.

Нагадаємо — минулого року керівництво ESMA запропонувало повністю заборонити майнінг криптовалют на алгоритмі консенсусу Proof-of-Work (PoW). Заборона необхідна для того, щоб мотивувати майнерів добувати криптовалюти екологічнішим шляхом, пояснили представники ESMA.

noworries За матеріалами:

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