Єврокомісар закликає виділити 100 млрд євро на оборону — Finance.ua

Єврокомісар закликає виділити 100 млрд євро на оборону Вчора 19:30 — Світ

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс запропонував виділити у наступному семирічному бюджеті ЄС близько 100 мільярдів євро на оборону.

Про це пише Politico.

Ця пропозиція є значним збільшенням порівняно з чинним семирічним бюджетом у понад 1 трильйон євро, де на оборону передбачено лише 10 мільярдів. Кубілюс назвав цю ідею «амбіційною», підкресливши, що зміни в пріоритетах ЄС викликані російським вторгненням в Україну.

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У своєму першому інтерв’ю на посаді, Кубілюс, колишній дворазовий прем’єр-міністр Литви, наголосив на важливості підтримки України для перемоги у війні.

«Ми маємо бути готові до можливої російської агресії. Якщо ми зазнаємо поразки в Україні, то ризик російської військової агресії проти країн-членів ЄС зросте», — заявив він.

Кубілюс також зазначив, що росія продовжує вести гібридну війну, і наголосив, що ЄС краще підготовлений до конвенційної оборони, ніж до захисту «свідомості людей».

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Для відновлення оборонної промисловості Європи після десятиліть застою, ЄС потрібні значні кошти. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше пропонувала збільшити оборонні витрати Європи на 500 мільярдів євро упродовж наступного десятиліття.

Кубілюс припустив, що нові кошти можуть надійти з розширення бюджету ЄС, спільного боргу або полегшення правил інвестицій для таких установ, як Європейський інвестиційний банк.

Він також підтримав пропозиції виключити витрати на оборону з обмежень ЄС щодо дефіциту бюджету країн-членів, що наразі складають 3% ВВП.

Одним із головних завдань Кубілюса є покращення координації оборонної промисловості ЄС, яка досі залишається фрагментованою. Для цього було започатковано програму вартістю 1,5 мільярда євро, але країни-члени не можуть домовитися щодо доступу до фінансування для компаній, що не входять до ЄС.

Кубілюс наголосив, що Європі потрібна гнучкість, адже багато ключових озброєнь, таких як системи далекого ураження, просто не виробляються у країнах ЄС. «Ми повинні купувати в США чи інших партнерів, якщо не можемо забезпечити себе самостійно», — додав він.

Новий підхід ЄС до росії передбачає тіснішу співпрацю з НАТО. Кубілюс закликав орієнтуватися на звіт НАТО щодо дефіциту оборонних спроможностей, який вимагає створення 49 нових бригад, 1 500 танків і 1 000 артилерійських установок.

«Авторитарні режими об’єднуються, і ми також маємо об’єднатися», — підсумував Кубілюс, наголосивши на необхідності готуватися до потенційного конфлікту.

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