ЄС запроваджує нові правила для регулювання контенту в Telegram — Finance.ua

ЄС запроваджує нові правила для регулювання контенту в Telegram 08.05.2024, 00:43 — Технології&Авто

ЄС запроваджує нові правила для регулювання контенту в Telegram

У відповідь на зростаюче занепокоєння щодо поширення незаконного контенту в Telegram, Європейський Союз вжив заходів для посилення нагляду за популярним застосунком для обміну повідомленнями.

Про це повідомляє Politico

Цей крок пов’язаний з тим, що відсутність модерації на платформі призвела до того, що нею користуються не лише звичайні люди, але й екстремісти та терористи.

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Згідно з новими правилами, інтернет-платформи, такі як Telegram, зобов’язані боротися з незаконним контентом і дезінформацією. У рамках цих зусиль Закон ЄС про цифрові послуги (DSA) зобов’язує великі ІТ-компанії, що працюють на території блоку, призначити офіційного представника в одній з країн-членів. Через цього представника національні регулятори контролюватимуть дотримання правил модерації контенту.

Компанія Telegram обрала своїм європейським представником брюссельську фірму European Digital Services Representative (EDSR). Таким чином, бельгійський регулятор, Інститут поштових і телекомунікаційних технологій (BIPT), здійснюватиме нагляд за діяльністю Telegram.

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Telegram, який спочатку позиціонувався як месенджер, що ставить на перше місце конфіденційність у спілкуванні, виріс і обслуговує понад 800 мільйонів користувачів щомісяця по всьому світу. Однак регуляторні органи запевняють, що на платформі стрімко поширюються екстремістські ідеології та кіберзлочинність.

Зіткнувшись з проблемою налагодження ефективної модерації контенту та запобігання незаконній діяльності, Telegram ризикує отримати значні штрафи від бельгійського регулятора, якщо не дотримуватиметься нових правил.

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