ЄС виділить €6,97 млрд для економічного відновлення України через UIF — Finance.ua
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ЄС виділить €6,97 млрд для економічного відновлення України через UIF

Казна та Політика
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ЄС виділить €6,97 млрд для економічного відновлення України через UIF
ЄС виділить €6,97 млрд для економічного відновлення України через UIF
Керівна рада Ukraine Investment Framework (UIF) схвалила умови роботи інвестиційної складової Ukraine Facility, яка спрямована на мобілізацію інвестицій для відновлення та розвитку економіки України. За допомогою UIF, Європейський Союз планує виділити Україні €6,97 млрд.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.
З цієї суми €5,46 млрд будуть використані для створення Української гарантії, спеціального інструменту для розподілу ризиків інвестицій у відновлення України.
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Додатково, €1,5 млрд буде призначено для операцій зі змішаного фінансування, грантів та технічної допомоги. Загальний обсяг Української гарантії може досягти €7,8 млрд, залежно від внесків інших донорів, що значно збільшить бюджет програми.
Заступник Міністра економіки України Володимир Кузьо наголосив, що Ukraine Investment Framework відкриє доступ до фінансування від міжнародних фінансових організацій та українських банків, які отримають підтримку від ЄС. Підтримка в рамках UIF буде доступна для різних типів інвестицій, включаючи як приватні, так і публічні проекти.
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Перші інвестиційні програми в рамках UIF будуть підписані на Ukraine Recovery Conference, яка запланована на 11−12 червня 2024 року в Берліні.
У відомстві зазначають, що з урахуванням додаткового фінансування Української гарантії, загальна сума коштів в рамках Ukraine Investment Framework досягне €9,3 млрд. В очікуванні наступних років, реалізація цієї інвестиційної програми має потенціал залучити до €40 млрд державних та приватних інвестицій.
За матеріалами:
Діло
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