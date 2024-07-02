ЄС відновив мита на яйця і цукор з України — Finance.ua
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ЄС відновив мита на яйця і цукор з України

Казна та Політика
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Євросоюз з 2 липня ввів захисні мита для яєць та цукру з України через перевищення обсягів імпорту.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Генеральний директорат сільського господарства та сільського розвитку Єврокомісії
Повідомляється, що це відбулося попри твердження українського уряду, що ЄС не має таких планів найближчим часом.
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ЄС навесні створив механізм запобіжників для обмеження вільної торгівлі з Україною. У червні його задіяли вперше щодо українського вівса. Нині під його дію потрапили ще два найменування.
Новий механізм запобіжників передбачає, що так зване «екстрене гальмо» для семи сільськогосподарських товарів автоматично спрацьовує, якщо обсяги імпорту досягнули середньорічного обсягу імпорту, зафіксованого в період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.
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Для яєць та цукру цей середній показник становить 23 188,96 тонни та 262 652,68 тонни відповідно.
Оскільки імпорт яєць та цукру з України з початку року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою, додатковий імпорт буде з митами.
За матеріалами:
Українська правда
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