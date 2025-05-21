ЄС скасує економічні санкції проти Сирії, але стежитиме за прогресом нової влади — Каллас — Finance.ua
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ЄС скасує економічні санкції проти Сирії, але стежитиме за прогресом нової влади — Каллас

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ЄС скасує економічні санкції проти Сирії, але стежитиме за прогресом нової влади — Каллас
ЄС скасує економічні санкції проти Сирії, але стежитиме за прогресом нової влади — Каллас
Міністри закордонних справ Європейського Союзу домовилися скасувати всі економічні санкції проти Сирії, зберігши лише ті, що пов’язані з режимом колишнього президента Башара аль-Асада та порушенням прав людини.
Про це повідомила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас після засідання в Брюсселі.
Вона зауважила, що рішення можуть переглянути, і все залежить від прогресу нової сирійської влади.
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«Не може бути миру без шляху до економічного відновлення, і всім нам потрібна стабільна Сирія. Чи все там ідеально? Ні, це не так. Це дуже очевидно. Але я думаю, що нам потрібно дати сирійському народу шанс», — сказала Каллас.
За її словами, ЄС має два варіанти: або дасть сирійському народу можливість заробляти та отримувати послуги, скасувавши санкції, або не поступиться — і тоді не матиме права голосу щодо прав людини в Сирії.
«Ми дуже добре співпрацюємо з нашими регіональними партнерами, також тому, що вони стежать за тим, чи події розвиваються у правильному напрямку. І коли ми всі тримаємося разом, я думаю, що ми можемо мати великий вплив», — підкреслила глава європейської дипломатії.
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Раніше про скасування економічних санкцій проти Сирії заявив президент США Дональд Трамп, який також зустрівся з тимчасовим главою країни Ахмадом аль-Шараа.
Водночас Каллас зауважила, що рішення ЄС не пов’язано із заявою Трампа, нагадавши, що Брюссель ще з січня працював над послабленням санкцій.
За матеріалами:
hromadske
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