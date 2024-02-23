ЄС шукає $1,5 млрд екстреного фінансування, щоб закупити снаряди для України — FT Сьогодні 14:30

ЄС шукає $1,5 млрд екстреного фінансування, щоб закупити снаряди для України — FT

Європейські столиці поспішають зібрати $1,5 млрд у вигляді екстреного фінансування, щоб закупити для України артилерійські снаряди за межами ЄС. Чехія очолює ініціативу, яка є фактично запасним планом для озброєння України.

Про це пише Financial Times.

Схему закупівлі боєприпасів за межами ЄС очолює Чеська Республіка, щоб компенсувати безвихідну ситуацію в Конгресі з американською допомогою та затримки у виробництві в Європі.

Прага взяла на себе ініціативу, оскільки столиці не можуть домовитися про розширення основного механізму військової підтримки ЄС для Києва — Європейського фонду миру.

Чиновники, знайомі з переговорами, заявляють, що країна потребує, щоб її європейські партнери допомогли надати $1,5 млрд для фінансування закупівель боєприпасів, які організує Прага.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив колегам із ЄС, що цього року Україні необхідно 2,5 млн артилерійських снарядів, але блок відправив лише 400 000. Він просив швидко знайти рішення.

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Президент Чехії Петр Павел повідомив делегатам Мюнхенської конференції з безпеки минулими вихідними, що Прага виявила у неназваної країни за межами ЄС «пів мільйона снарядів калібру 155-мм і ще 300 000 снарядів калібру 122-мм, які можна доставити протягом кількох тижнів, якщо зможемо швидко знайти фінансування для цього».

Деякі члени ЄС вже зробили свій внесок, кажуть джерела.

Глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель заявив, що річна виробнича потужність ЄС зросте до 1,4 млн снарядів до кінця 2024 року, випередивши США, які, як очікується, досягнуть 1,2 млн наступного року. За даними аналітичного центру Royal United Services Institute, росія здатна виробляти 2,5 млн снарядів на рік.

У доповіді Міжнародного інституту стратегічних досліджень аналітики Франц-Стефан Гаді та Міхаель Кофман дійшли висновку, що Україні знадобиться 75 000−90 000 артилерійських снарядів на місяць, «щоб підтримувати війну в обороні, і понад удвічі більше — 200 000−250 000 — для великого наступу».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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