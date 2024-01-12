100 років партнерства, зброя і £2,5 мільярда: Жовква розкрив деталі угоди з Британією — Finance.ua

100 років партнерства, зброя і £2,5 мільярда: Жовква розкрив деталі угоди з Британією Сьогодні 19:14 — Казна та Політика

100 років партнерства, зброя і £2,5 мільярда: Жовква розкрив деталі угоди з Британією

Безпекова угода з Великою Британією, яку підписали сьогодні Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, передбачає 100-річне партнерство, щорічне надання додаткової допомоги впродовж 10 років і автоматичне надання Україні зброї в разі будь-якої агресії.

Про це повідомив у Фейсбуці заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.

«Сьогодні відбулася без перебільшення історична подія для зміцнення наших стратегічних відносин з Великою Британією та для пришвидшення спільної Перемоги! Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Україна більше не має просити допомогу і зброю, а отримуватиме її автоматично. Як у разі нової агресії, так і у разі загострення поточної», — розповів Жовква.

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За його словами, відповідно до Угоди, Велика Британія надасть Україні необхідну допомогу — зброю в усіх вимірах: для посилення військових спроможностей на суші, на морі і в повітрі.

«Укладенню Угоди передували інтенсивні переговори — маємо практичний та змістовний результат: у 2024 році Сполучене Королівство надасть додаткову підтримку Україні - 2,5 млрд фунтів стерлінгів. І продовжуватиме надавати підтримку Україні впродовж наступних 10 років дії цієї Угоди», — повідомив заступник керівника ОП.

Крім цього, розповів він, відповідно до Угоди узгоджено порядок екстреної координації на випадок майбутнього збройного нападу — реагування впродовж 24 годин.

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«За результатами таких екстрених консультацій Україні буде надано швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку в усіх необхідних сферах, а також економічну допомогу. Виходить проста і важлива формула: 100-річне партнерство + 10 років дії Угоди + 2,5 млрд фунтів стерлінгів підтримки = новий рівень стратегічних відносин з Великою Британією», — сказав Жовква.

При цьому він зауважив, що гарантії безпеки носять двосторонній характер. «Відповідно до Угоди, ми забезпечимо, щоб військові спроможності України були на такому рівні, щоб у разі зовнішньої військової агресії проти Сполученого Королівства, Україна була здатна надати їй ефективну військову допомогу», — підкреслив заступник керівника ОП.

За словами Жовкви, Велика Британія вкотре продемонструвала свою лідерську позицію та стала першою країною, з якою Україна уклала такий документ на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України від 12 липня 2023 року.

«Очікуємо, що наші інші партнери слідуватимуть прикладу Лондона. Тепер процес укладання двосторонніх угод про надання Україні гарантій безпеки має піти значно динамічніше. Це нова точка відліку і новий рівень стратегічного партнерства — на шляху до сторічного партнерства, про що зазначено в Угоді», — наголосив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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