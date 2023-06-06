ЄС продовжив дію обмежень на агроімпорт з України до середини вересня — Finance.ua

ЄС продовжив дію обмежень на агроімпорт з України до середини вересня Сьогодні 16:16 — Аграрний ринок

ЄС продовжив дію обмежень на агроімпорт з України до середини вересня

Європейський Союз продовжить до 15 вересня 2023 року виключні та надзвичайні запобіжні заходи, які були ухвалені у травні щодо імпорту українського зерна до п’яти країн ЄС на кордонах з Україною.

Про це йдеться в інформації, що оприлюднена на сайті Європейської Комісії.

Водночас повідомляється, що ЄС сприятиме ефективній роботі транзитних шляхів та імплементації Автономних торговельних заходів, що передбачають продовження режимі торгівлі між ЄС та Україною без мит та тарифів ще на один рік, до червня 2024 року.

«ЄС поступово завершить до 15 вересня 2023 року виключні та тимчасові запобіжні заходи, що були ухвалені 2 травня 2023 року щодо імпорту пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшника з України, відповідно до захисних заходів, передбачених в регуляторних правилах щодо Автономних торговельних заходів. Обсяг цих заходів надалі скорочується з 17-ти до 6 тарифних ліній для чотирьох продуктів, яких це стосується», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ці тимчасові та цілеспрямовані захисні заходи були ухвалені внаслідок логістичних «вузьких місць», що утворилися для цих товарів на ринках Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Їх застосування передбачає умову, що згадані країни ЄС не будуть продовжувати односторонні обмежувальні заходи проти українського імпорту.

Передбачається, що поступове скасування цих тимчасових та виключних заходів дозволить суттєво покращити діяльність «коридорів солідарності» та відповісти на виклики, що пов’язані із транспортуванням зерна з України на зовнішні ринки.

«Ці заходи продовжують бути необхідними для застосування на обмежений період внаслідок надзвичайних обставин, що пов’язані із серйозними „вузькими місцями“ та обмежений обсягом зернових сховищ перед наступним сезоном врожаю, з якими стикаються п’ять країн-членів. Спільна координаційна платформа, що біла створена для координації зусиль Європейської Комісії, Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії й Словаччини, а також України, дозволить покращити торговельний потік між ЄС й Україною, включаючи транзит сільськогосподарських товарів через визначені коридори», — наголошується у документі.

Координувати цю спільну роботу на політичному рівні буде Виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс. Перша зустріч згаданої Спільної координаційної платформи відбулася 2-го червня поточного року. Ця структура, зокрема, буде проводити моніторинг зусиль із покращення діяльності «коридорів солідарності» між ЄС і Україною.

Як зазначається, якщо транзиту українських товарів перешкоджатимуть надмірно обтяжливі вимоги в одній або кількох із п’яти держав-членів, Європейська Комісія проведе нову оцінку того, чи залишаються чинними умови для застосування згаданих превентивних заходів.

«Ці виключні та тимчасові заходи повною мірою відповідають потужним зобов’язанням ЄС з підтримки України та збереження її спроможності експортувати власне зерно, яке є критично важливим для забезпечення світу продовольством та для зниження цін на таке продовольство, перед фактом викликів, що були спричинені неспровокованою російською агресією проти України та її мирного населення», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 25 травня Рада ЄС схвалила регламент щодо продовження режиму безмитної торгівлі між ЄС та Україною, який продовжує призупинення всіх митних зборів, квот і заходів торговельного захисту щодо українського експорту в ЄС ще на рік, до червня 2024 року. Ці регуляторні правила набувають чинності з 6 червня поточного року.

Блокада чорноморських портів російською федерацією призвела до різкого збільшення обсягу перевезень українського зерна та інших сільськогосподарських товарів суходолом, через «коридори солідарності» на кордонах з країнами-сусідами, що суттєво вплинуло на внутрішній ринок цих країн та викликало протести з боку місцевих фермерів.

28 квітня Єврокомісія погодила з чотирма країнами-сусідами України — Болгарією, Угорщиною, Польщею і Словаччиною, — пакет заходів, який мав виконуватися після того, як згадані країни скасують свої одноосібні дії проти аграрного імпорту з України. Цей пакет обмежує імпорт на територію згаданих країн, а також Румунії, чотирьох ключових продуктів з України — пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику, хоча зберігає можливість транзиту таких товарів до інших країн ЄС та на світовий ринок.

Ці обмеження були чинними до 5-го червня за попереднім режимом безмитної торгівлі між ЄС і Україною, що набув чинності 4-го червня 2022 року та втратив чинність 5 червня 2023 року.

Відповідно вже до нових Автономних торговельних заходів, що діятимуть у торгівлі між ЄС і Україною до червня 2024 року, ЄС застосовує виключні та тимчасові захисні заходи для обмеження імпорту українського зерна до п’яти згаданих країн ЄС. Дія цих виключних заходів має бути завершена до 15 вересня 2023 року.

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