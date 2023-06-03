Україна має "план Б" щодо продовження експорту, якщо зернова угода зірветься – міністр — Finance.ua

Україна має "план Б" щодо продовження експорту, якщо зернова угода зірветься – міністр Сьогодні 17:05 — Аграрний ринок

Україна готова продовжити експорт зерна через Чорне море в рамках «плану Б» без підтримки росії, якщо москва зірве поточну угоду.

Про це заявив міністр сільського господарства України.

Міністр сільського господарства Микола Сольський повідомив агентству Reuters, що росія вже заблокувала використання великого українського порту Південний на Чорному морі, попри угоду, і дозволяє лише одному судну на день доставляти українські продукти харчування до певних країн.

росія заявила, що пропустить більше суден, якщо всі сторони зернової угоди погодяться розблокувати транзит російського аміаку трубопроводом через територію України до Південного для експорту.

«Останні дії, які там відбуваються, говорять більше про те, що насправді лише юридично виглядає, що цей коридор працює, а насправді там нічого особливого не відбувається», — сказав Сольський.

«Це не так, і тоді ми будемо готові до плану Б, який залежить від нас, залежить від ООН. Я не думаю, що ми стоятимемо осторонь, якщо так буде продовжуватися в найближчому майбутньому», — додав вын.

План Б виключає четверту сторону (росію) у цих відносинах.

Сольський сказав, що уряд уже створив спеціальний страховий фонд у розмірі близько 547 мільйонів доларів для компаній, чиї судна заходитимуть до українських портів Чорного моря за новою угодою.

«Якщо нас повністю заблокують, що майже сталося (вже) фактично, то перевізники можуть пройти (через) цей коридор із гарантованою страховкою від нашого уряду», — зазначив він.

Він додав, що судновласники можуть мати «досить сильну» впевненість у тому, що українські військові та сили ППО «можуть виконувати свою роботу».

Україна все ще сподівається, що нинішня зернова ініціатива Чорного моря спрацює, всупереч труднощам, тоді як будь-який новий варіант вимагатиме нової угоди чи формату, додав Сольський.

«Оскільки юридично перший формат працює і ми маємо надію на нього, ми постараємося, щоб він заробив, і вже якщо нам нема чого втрачати, то, очевидно, ми обговоримо деталі плану Б», — наголосив Сольський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.