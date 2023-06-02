Чи зможуть українські аграрії інтегруватися в ЄС: Invest Talk Summit — Finance.ua

Чи зможуть українські аграрії інтегруватися в ЄС: Invest Talk Summit Сьогодні 21:28 — Аграрний ринок

Чи зможуть українські аграрії інтегруватися в ЄС: Invest Talk Summit

Інтеграція української «аграрки» в Європу не є проблемою, окрім ріпаку. А те, що фермери Центрально-Східної Європи поставали проти української продукції, це не тому, що вони її боялися, а через проблеми європейської дотаційної політики.

Про це під час панельної дискусії «Інвестиційний потенціал українського аграрного сектора» на Invest Talk Summit (організований сайтом «Мінфін» за підтримки Finance.ua), розповів засновник просвітницької ініціативи «Останній Капіталіст» Валентин Краснопьоров.

«Якщо в новій Європі була політика на „зелену“ аграрку, вони намагалися зробити її екологічнішою, то в Центрально-Східній Європі серйозно вкладалися в засоби виробництва, там їх надлишок. По суті, багато фермерів не на ринку працюють, а на дотаціях. Доходить навіть до абсурду, що людина могла використовувати трактор не більше ніж тиждень за весь рік, але вона має цей трактор. В Україні ж дотаційна політика буде іншою, Єврокомісія зробить висновки, але суть в тому, що інтеграція України в Європу не така вже й страшна, не треба так думати», — зазначив він.

А ось щодо міжнародних інвесторів Краснопьоров наголосив, що вони насамперед дивляться на суди та правові відносини.

«У нас серйозні проблеми з цим і не тільки щодо землі. Зрозуміло, що буде покращуватися ринок, кадастри, але проблема, як з фермерами взаємодіють на ринку. Часто „кидають“ на елеваторах, можуть не віддавати зерно (така ситуація була в Одесі), „кидають“ на якості зерна, не виконують строки. Тому з такою бізнесовою культурою у суспільстві прецеденти будуть, і західний інвестор звертатиме на це увагу», — пояснив експерт.

Генеральний директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа додав, що не варто боятися інтеграції з Європою, адже європейський фермер менш конкурентний, ніж український.

«При всіх наших проблемах: з судами, з поліціянтами… За відсутності робочого капіталу, високих цін на добрива тощо, ми бачимо, як поляки, румуни, болгари вишикувалися в чергу, щоб заборонити українське зерно, яке не дотується. Ще й фермер не має доступу до такого ринку капіталу, як в Європі. Наше зерно все одно виходить дешевше, бо українські фермери ефективніші», — сказав Мазепа.

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