ЄС планує накласти санкції на два китайські банки за допомогу росії — Bloomberg — Finance.ua
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ЄС планує накласти санкції на два китайські банки за допомогу росії — Bloomberg

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ЄС планує накласти санкції на два китайські банки за допомогу росії — Bloomberg
ЄС планує накласти санкції на два китайські банки за допомогу росії — Bloomberg
Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти двох невеликих китайських банків через їхню участь у допомозі росії в обході чинних торговельних обмежень ЄС.
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з запропонованими санкціями, фінансовим установам ЄС заборонять здійснювати будь-які операції з двома регіональними китайськими банками, розташованими неподалік кордону з росією.
Оскільки санкції ще не набрали чинності, назви цих банків наразі не розголошуються.
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В одному з документів зазначено, що банки будуть додані до списку фінансових установ, які нібито допомагали москві «обробляти транзакції або надавати експортне фінансування для торгових операцій» в обхід санкцій ЄС. Деякі банки зі списку також надавали «послуги з криптоактивів», які допомагають Росії уникати санкцій.
Нагадаємо, Європейська комісія представила 18-й пакет санкцій проти росії. Його основні цілі — російський енергетичний сектор, банки, а також експорт товарів, які можуть використовуватись для виробництва зброї.
Анонсований 18-й пакет санкцій проти росії від Євросоюзу включатиме обмеження проти двох сотень компаній, пов’язаних з російським ВПК, а також може містити заборону на імпорт нафтопродуктів, вироблених з російської нафти.
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