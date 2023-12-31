ЄС підрахував, скільки коштів спрямував на гумдопомогу у світі за рік — Finance.ua
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ЄС підрахував, скільки коштів спрямував на гумдопомогу у світі за рік

Світ
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ЄС підрахував, скільки коштів спрямував на гумдопомогу у світі за рік
ЄС підрахував, скільки коштів спрямував на гумдопомогу у світі за рік, Twitter: EU_Commission
Упродовж 2023 року ЄС спрямував 2,4 млрд євро на гуманітарну допомогу у різних країнах світу: Україна у списку отримувачів — на четвертій позиції з групою країн Балкан і Кавказу.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на інфографіку Єврокомісії.
Найбільше допомоги отримала Африка — у різні країни на цьому континенті спрямували 893 млн євро.
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Далі йдуть країни Близького Сходу і Туреччина, які сукупно отримали 582 млн євро.
339 млн євро виділили на гуманітарну допомогу у Центральній Азії, країнах Тихоокеанського регіону і Карибського басейну.
Україна з Західними Балканами і Кавказом на 4-й позиції. На цю групу країн спрямували 335 млн євро.
Видання зазначає, що ці цифри скоріш за все не враховують кошти, що надаються як двостороння допомога на гуманітарні потреби, та через інші механізми ЄС.
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Так, в іншому дописі Єврокомісії зазначають, що через Механізм цивільного захисту ЄС для України надали гуманітарну допомогу на 785 млн євро та доставили майже 100 тисяч тонн відповідного обладнання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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