ЄС підготував проєкт безпекових зобов’язань перед Україною, — Euractiv Сьогодні 15:15

ЄС підготував проєкт безпекових зобов’язань перед Україною, — Euractiv

Європейська дипломатична служба підготувала проєкт рамкового документа щодо надання Україні довгострокових безпекових зобов’язань.

Про це повідомляє видання Euractiv, що ознайомилося з проєктом.

«Європейський Союз і Україна погоджуються, що безпекові зобов’язання Європейського Союзу перед Україною залишатимуться в силі у той час, як Україна буде йти своїм європейським шляхом», — зазначено у проєкті документа.

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Відомо, що в ньому перераховані зусилля Євросоюзу щодо політичної, військової та фінансової допомоги Україні.

Акцентується: національні двосторонні угоди між Україною й державами ЄС, а також зобов’язання блоку у сфері безпеки «доповнюють один одного та підсилюють один одного».

У документі йдеться, що ЄС «сприятиме координації між державами-членами Європейського Союзу та співпрацюватиме з іншими партнерами щодо виконання відповідних зобов’язань у сфері безпеки».

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Водночас проєкт документа передбачає, що блоком буде переглянуто зобов’язання Україні щодо безпеки не пізніше, ніж через 10 років від дати цієї заяви. Такий пункт також є у більшості двосторонніх угод у сфері безпеки.

Водночас документ Європейського Союзу не містить нових зобов’язань, проте в ньому зазначені галузі, де підтримку можна розширити.

Зазначено, що Фонд допомоги Україні, який є частиною позабюджетного Європейського фонду миру, матиме у 2024 році бюджет сумою 5 млрд євро.

«Подальші порівняльні щорічні збільшення можна передбачити до 2027 року», — йдеться в документі. Водночас у ЄС додають, що такі рішення «будуть зумовлені мінливими потребами Збройних Сил України та доповнюватимуть двосторонні зусилля держав-членів ЄС».

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Також у проєкті йдеться про військову тренувальну місію ЄС (EUMAM): «майбутні цілі підготовки повинні постійно коригуватися з погляду чисельності та навичок відповідно до бойових потреб, висловлених Збройними силами України, та в координації з партнерами».

ЄС у документі бере на себе зобов’язання «сприяти більшій співпраці між оборонними галузями в дусі Європейської оборонно-промислової стратегії (EDIS)».

Також проєкт безпекових зобов’язань охоплює допомогу Києву з програмою реформ на шляху до членства в ЄС.

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