Україна і Фінляндія підписали безпекову угоду — Finance.ua

Україна і Фінляндія підписали безпекову угоду Сьогодні 15:35 — Казна та Політика

Україна і Фінляндія підписали безпекову угоду

3 квітня Україна й Фінляндія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між країнами.

Угоду підписали в Києві президент Фінляндії Александер Стубб і глава української держави Володимир Зеленський. Загалом документ містить 89 пунктів.

Згідно з оприлюдненим текстом, Фінляндія зобов’язується забезпечити довгострокову підтримку потреб України, зокрема у сфері безпеки та оборони, а також посилення стійкості України.

«Безпекові зобов’язання Фінляндії перед Україною мають на меті доповнити внески інших учасників декларації „Групи семи“, включно з ЄС і країнами Північної Європи. Ці безпекові зобов’язання щодо України узгоджені із союзниками та партнерами», — йдеться в тексті документа.

Фінляндія продовжуватиме свою підтримку України впродовж десятирічного строку дії цієї угоди.

Фінляндія продовжуватиме надавати Україні всебічну підтримку стільки, скільки це буде потрібно. Україна зі свого боку рішуче налаштована на впровадження реформ державного управління, включно з реформами прозорості, підзвітності та антикорупційними реформами.

Військова підтримка Фінляндії залишатиметься значною та міститиме оборонні засоби, засновані на нагальних і критичних потребах України, такі як боєприпаси.

В угоді підкреслено, що «майбутнє України та її народу пов’язане з євроатлантичною родиною».

«Майбутнє членство України в НАТО зробить ефективний внесок у мир і безпеку у Європі. Учасники знову підтверджують, що Україна є невід'ємною частиною євроатлантичної та глобальної безпеки», — йдеться в тексті.

В угоді підкреслено, що законне місце України — в НАТО і Фінляндія «віддана підтримці зусиль України з упровадження реформ на її шляху до майбутнього членства в НАТО» шляхом просування практичного та політичного співробітництва в межах Ради Україна — НАТО, адаптованої Річної національної програми України та комплексного пакета допомоги НАТО.

Обидві країни підтверджують свою відданість конструктивній роботі над поступовою інтеграцією України до ЄС з метою її майбутнього членства в ЄС.

Для забезпечення визначених цілей Україна і Фінляндія будуть щорічно проводити діалог на високому рівні з питань політики стратегічної безпеки та оборони.

«У разі майбутнього збройного нападу росії на Україну на запит одного з Учасників Учасники проведуть консультації протягом 24 годин у двосторонньому форматі або іншими каналами, які вони вважають прийнятними, для визначення відповідних наступних кроків», — йдеться в угоді.

Раніше повідомляли, що Україна веде перемовини про безпекову угоду з 8 країнами: Латвією, США, Японією, Румунією, Норвегією, Іспанією, Грецією та Фінляндією, а також Євросоюзом.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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